Mein Magenta: Telekom aktualisiert Service-App für iOS

Die Deutsche Telekom hat ihre Service-App Mein Magenta aufgefrischt. Sie unterstützt jetzt den Dark Mode von iOS und auch die Verwaltung von Geschäftskundenverträgen, so richtige Begeisterung will aber nicht aufkommen.

Die Deutsche Telekom drängt – wie auch andere Provider – ihre Kunden mehr und mehr ins Self Service-Vertragsmanagement. Kunden sollen nach Möglichkeit all ihre Anliegen und Vertragswünsche selbst in einem Onlineportal erledigen und keine teuren Hotline-Mitarbeiter damit behelligen. Entsprechend tut sie auch alles, Anrufer auf diverse Onlineressourcen zu verweisen.

Mit der App Mein Magenta (Affiliate-Link) sollen Kunden ihren Vertrag den eigenen Wünschen entsprechend anpassen. Das klappt unserer Erfahrung nach mittelmäßig gut: Der Rechnungszugriff ist zumeist kein Problem, allerdings war es bis jetzt nie möglich, auch Geschäftskundenverträge in der App darzustellen, das soll mit dem jüngsten Update anders geworden sein – und noch mehr.

Die Mein Magenta-app wird modernisiert

Die Telekom hat auch weitere Verbesserungen bei Mein Magenta vorgenommen, wie das Unternehmen in den Notizen zum jüngsten Update von gestern schreibt. Dort heißt es:

Wir haben MeinMagenta für Sie komplett überarbeitet. Verbessert haben wir unter anderem folgende Funktionen:

– Schneller Zugriff durch vereinfachtes Einloggen

– Augen und Akku schonen dank zusätzlichem Dark Mode

– Zuverlässiges Internet durch Optimierung von WLAN, Router und Co.

– App Widget zur Anzeige des Verbrauchs

Die Anzeige des verbleibenden Datenvolumens klappte allerdings bis jetzt auch immer ohne Probleme.

Vorbelastete Eindrücke

Und die Verknüpfung von Geschäftskundenverträgen? Hier stellten wir fest: Der iCloud-Schlüsselbund funktionierte beim Login nicht, das war zumindest früher anders – und brachen den Versuch ab. Das mag ein Einzelfall sein.

Sicherlich, man hätte den Telekom-Login hier manuell eingeben können, wenn man gewollt hätte. In diesem Fall wollte man allerdings nicht. Es ist leider so, dass die Mein Magenta-App, wie auch das gesamte Online-Kundenportal der Telekom in den letzten Jahren immer wieder durch nervenzehrende Fehlleistungen aufgefallen ist.

Besonders gern beglückt sie Kunden nach Anklicken diverser Auftragsbuttons mit Dialogen, die etwa so gehen: „Diese Funktion ist derzeit nicht verfügbar, denn ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Versuchen Sie es später noch einmal.“ Das ist dann eine Self Service-Erfahrung, bei der man sich schnell wieder den Hotliner wünscht, wenn er denn noch greifbar ist.

Wie sind eure Erfahrungen mit der Mein Magenta-App beim Vertragsmanagement? Teilt gern eure Erlebnisse unter diesem Beitrag.

