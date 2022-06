Home Apps 9-Euro-Ticket: Bahn stellt eigene App bereit

Heute ist der 1. Juni und wir haben die erste Hälfte des Jahres 2022 geschafft. Und heute startet das heiß diskutierte 9-Euro-Ticket für den ÖPNV, welches die Bürger des Landes von den Vorzügen der Öffis überzeugen soll. Wer das digital kaufen möchte, kann dies über eine eigene App erledigen.

Eigene App mit kurzer Halbwertszeit

Das 9-Euro-Ticket lässt sich über den DB Navigator oder über die jeweilige App des Verkehrsbetriebes kaufen. Interessanterweise gibt es aber auch eine eigene App dafür. Der Verband Deut­scher Verkehrs­unter­nehmen und die Deutsch­land mobil 2030 GmbH haben für das 9-Euro-Ticket eine eigene App entwi­ckeln lassen, diese kann ab heute unter ticket.besserweiter.de herun­ter­geladen werden. Die dürfte für die drei Monate verfügbar sein, solange läuft die Aktion mit dem 9-Euro-Ticket.

Kommt mit Accountzwang

Wer die Webseite besucht, kommt aber nicht direkt zum Link für den jeweiligen Download. Der Inter­essent muss zunächst auf den Button „App herun­ter­laden“ klicken und wird dann mit einer weiteren Abfrage konfrontiert, die „Hast du bereits ein Abo-Ticket für den Nahver­kehr?“ lautet. Erst wer hier auf „Nein“ klickt, sieht die Links zum Down­load der App. Über das Userinterface kann man streiten, doch uns stößt etwas anderes negativ auf: Die App bietet keinen einfachen opt-out-Kauf an. Wer hier das Ticket buchen möchte, muss zwingend ein Benutzerkonto anlegen. Da stellt sich uns die Frage, wieso. Augenscheinlich sollen Daten von Benutzern erhoben werden, die dann ausgewertet werden dürften. Auch wenn es spekulativ ist, wir gehen davon aus, dass diese Daten im Anschluss monetarisiert werden. Schließlich bedeutet das 9-Euro-Ticket einen enormen Verlust für die Verkehrsbetriebe, die vom Bund nicht vollständig ausgeglichen werden dürften.

Ein Hinweis zur Wallet-App

Wer das Ticket in die Wallet-App migrieren will, sollte allerdings die Finger von der App lassen. Gleiches gilt in diesem Fall auch vom DB Navigator. In beiden Fällen lässt sich das Ticket nicht in die Wallet-App integrieren. Hier empfehlen wir die BVG-App, dort lässt sich das Ticket dann im Nachgang spielend einfach in die Wallet-App übernehmen, da es deutschlandweit für alle Verkehrsbetriebe gilt. Beachtet aber bitte die örtlichen Hinweise, das Ticket lässt sich nicht in allen Transportmittel benutzen

