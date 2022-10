Home Betriebssystem Jetzt da: macOS Ventura wird von Apple veröffentlicht

Jetzt da: macOS Ventura wird von Apple veröffentlicht

Apple hat gerade eben macOS Ventura für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Das große Update bringt eine Reihe von Neuerungen, etwa in Safari, Mail und Nachrichten. Wer allerdings auf ein funktionierendes System angewiesen ist, sollte die Aktualisierung nicht zu eilig anstoßen.

Apple hat am heutigen Abend wie erwartet macOS Ventura für alle Nutzer vorgestellt. Die neue Version kann damit ab sofort in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update geladen und installiert werden.

Das Update wird dabei in Wellen bereitgestellt und ist daher noch nicht für alle Nutzer sichtbar. In dem Fall ist einfach noch ein wenig Geduld angesagt, in einigen Fällen kann es bis zu wenigen Stunden dauern, bis alle Nutzer das Update erhalten haben.

Wichtig vor dem Update

Gar nicht genug können wir betonen, wie wichtig es ist, vor dem Update ein vollständiges Backup des eigenen Systems zu erstellen. Für eine glatte Wiederherstellung eignet sich das Systemwerkzeug Time Machine am besten.

Neues in macOS Ventura

Apple bringt in macOS Ventura eine Reihe von Neuerungen. Hierzu zählen neue Features, die es auch unter iOS 16 gibt, wie das Zurückholen gesendeter E-Mails und iMessages. E-Mails können zu einem festgelegten Zeitpunkt verschickt werden. Auch Bearbeitungen von iMessages sind möglich.

Spotlight bekommt eine verbesserte Übersichtsvorschau und neue Schnellaktionen. Neu ist auch die Bilderbuch in Spotlight am Mac.

Neu in Safari sind geteilte Tabgruppen und Startseiten für eben diese. Auch die Passkeys kommen in Safari auf den Mac.

Zudem wird die geteilte iCloud-Foto-Mediathek auch auf dem Mac eingeführt. Alle Neuerungen findet ihr in einer großen Übersicht hier bei Apple.

Wie läuft das neue System bei euch? Unter diesem Artikel sammeln wir eure Erfahrungen in den Kommentaren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!