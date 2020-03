iTunes Movie Mittwoch: „Once upon a Time in Hollywood“ f. 1,99€ leihen.

Am heutigen iTunes Movie Mittwoch gibt es einen Film für die Fans von Quentin Tarantino. Das Crime-Drama handelt im Kern von der Manson-Familie und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Quentin Tarantinos ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD spielt im Los Angeles von 1969, zu einer Zeit, als alles im Umbruch ist. Auch TV-Star Rick Dalton (LEONARDO DICAPRIO) und sein langjähriges Stunt-Double Cliff Booth (BRAD PITT) müssen sich in einer Branche zurechtfinden, die sie kaum mehr wiedererkennen. Der neunte Film von Kult-Regisseur und Drehbuchautor Quentin Tarantino wartet mit einer großen Ensemble-Besetzung und zahlreichen Erzählsträngen auf und huldigt die letzten Momente von Hollywoods goldenem Zeitalter.

