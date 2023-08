Home Sonstiges iPhone 14 Pro: 3DPets verwendet LiDAR-Sensor, um Prothesen für Haustiere zu erstellen

Der LiDAR-Sensor im iPhone wird zumeist dafür genutzt, Objekte auszumessen oder virtuelle Objekte in Räumen zu platzieren, kann aber vielfältig eingesetzt werden. Das hat nun die Firma 3DPets bewiesen, die diesen nutzt, um maßgefertigte Prothesen für Haustiere zu erstellen, die ein Bein verloren haben.

Schon seit einigen Jahren verbaut Apple LiDAR-Sensoren in den Kameras der Pro-Modelle seiner iPhones und iPads. Dadurch können diese die Reflexion von elektromagnetischen Wellen messen, was unter anderem dazu dienen kann, Räume und Objekte zu vermessen. Nun hat allerdings ein Unternehmen aus New Jersey namens 3DPets einen Weg gefunden, sich den Sensor zunutze zu machen, um damit Tiere glücklich zu machen.

Denn wie YouTuber Marques Brownlee in seinem neuesten Video zeigt, verwendet die Firma diesen, um die exakte Maße eines Tieres zu bestimmen, um anschließend eine passgenaue Prothese zu entwickeln, die beispielsweise ein verlorenes Bein ersetzen kann. Dabei handelt es sich um einen Prozess, der kaum komplizierter ist als die Aufnahme eines Videos.

3DPets auch Teil eines neuen Werbevideos fürs iPhone 14 Pro

Obwohl der LiDAR-Sensor bereits in Vorgängermodellen enthalten war, hat Apple gestern ein neues Werbevideo für das iPhone 14 Pro veröffentlicht, welches den Titel „The Invincibles“ trägt und genau diese Technologie anpreist. Darin wird explizit Bezug auf 3DPets genommen und den Beitrag, den es gemeinsam mit dem iPhone dazu leistet, Tieren mit Behinderung mehr Lebensqualität zu schenken.

Das Werbevideo könnt ihr euch hier ansehen:

