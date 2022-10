Home iPhone iPhone 14 Plus lässt sich auch bei Amazon bestellen

iPhone 14 Plus lässt sich auch bei Amazon bestellen

Mit dem heutigen Tag lässt sich mit dem iPhone 14 Plus auch das letzte der Anfang September neu vorgestellten iPhone-Modelle bestellen. Wer keinen Apple Store in der Nähe hat, der kann sich nun auch bei Amazon umschauen, der Versandhändler will bis kommenden Montag liefern.

iPhone 14 Plus

Das iPhone 14 Plus könnte sich als Sweet Spot erweisen: Es bietet zwar nur ein 60 Hz-Display und nur geringfügige Verbesserungen bei der Kamera, doch es kommt eben mit der Displaydiagonale von 6,7″ daher. Dementsprechend ist der Akku auch größer und sorgt dafür, dass es laut den ersten Tests die beste Akkulaufzeit aller neu vorgestellten Geräte aufweist. Wer also sein iPhone Xr ersetzen will, der dürfte hier auf jeden Fall fündig werden:

Apple bietet insgesamt fünf Farben an, wobei Mitternachtsblau und Polarstern das Weiß und das Schwarz der vorherigen Generation ersetzen.

Passendes Zubehör

Wir haben uns zudem noch die Freiheit genommen, euch passendes Zubehör zu präsentieren. Dabei haben wir uns vorrangig auf Hüllen und Cases konzentriert:

