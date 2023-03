Home Daybreak Apple iPhone 14 Plus-Erfolg | iPhone 15: Schnellladen nur mit Apple Kabel – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute gibt es Neuigkeiten über Apples USB-C Kabel und das iPhone 14 Plus ist erfolgreicher als man dachte. Das und mehr gleich hier!

Schnellladen nicht mit allen USB-C Kabeln

So wie es aussieht, wird das iPhone 15 nun endlich den lang ersehnten USB-C Anschluss erhalten. Jedoch scheint das ganze einen Haken zu haben: Schnellladen lässt sich das iPhone nur mit einem Kabel von Apple oder einem von Apple zertifizierten Hersteller. Zudem soll der Anschluss des normalen iPhone 15 lediglich auf Basis von USB-2.0 laufen, während das Pro-Modell einen USB-3.0 Standard erhält.

iPhone 14 Plus erfolgreicher als iPhone 13 Mini

Auch wenn die Verkaufserwartungen für das iPhone 14 Plus nicht die höchsten waren, so lies sich nun doch ein kleiner Erfolg verbuchen. Das Modell verkauft sich besser als der „Vorgänger“, das iPhone 13 Mini und das um ganze 14,59%. Es bleibt dennoch das am wenigsten nachgefragte 14er-Gerät.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute! Euch noch einen angenehmen Mittwoch!

