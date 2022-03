Home Daybreak Apple iPhone-14-Gerüchte | Zeitplan des Apple Car in Gefahr | neues Alexa-Rufwort – Daybreak Apple

Einen wunderschönen guten Morgen! Auch wenn Apple neue iPhones erst im September vorstellt, gibt es jetzt schon einige Gerüchte. Zeitgleich könnte sich das Apple Car verspäten und Amazon Alexa hört nun auf ein neues Rufwort. Die News zum Tag.

iPhone 14: Kein Mini-Modell mehr und weitere Gerüchte

Für den kommenden September wird erwartet, dass Apple neue iPhones, genauer gesagt die iPhone-14-Serie, vorstellt. Da häufen sich bereits jetzt im März die Leaks. Neueste Berichte bestätigen dabei erneut, dass das Mini aus dem Lineup fallen soll. Es soll bei einer regulären und bei einer Max-Ausführung des iPhone 14 und 14 Pro bleiben, also vier Geräte in Summe. Weiters wird es immer wahrscheinlicher, dass das iPhone 14 und 14 Max denselben Chips wie die aktuellen iPhones erhalten. Auch ist wieder einmal davon die Rede, dass Satellitenfunk unterstützt werden könnte.

Apple Car könnte sich verspäten

Eines der Produkte, an denen Apple nun schon mehrere Jahre im Verborgenen werkelt, ist das Apple Car. So wie es scheint, könnte das im schlimmsten Fall auch noch länger so bleiben. Wie Analyst Ming-Chi Kuo auf Twitter nämlich schreibt, löste sich das dahinterstehende Projektteam bereits vor einiger Zeit auf. Um das Ziel, die Massenproduktion mit 2025 zu starten, erreichen zu können, muss möglichst bald ein neues Team aufgestellt werden.

Alexa mit weiterem Rufwort ausgestattet

Ein Grund, weshalb Apple-Nutzer immer noch gerne zu einem Amazon Echo greifen, ist, dass Alexa in vielen Punkten Siri einfach überlegen ist. Schon seit eh und je hat man dabei die Möglichkeit, ein alternatives Rufwort für den Sprachassistenten festzulegen, mitunter „Echo“ oder „Computer“. Hier gesellt sich nun eine weitere Option, nämlich „Ziggy“, dazu. In den Einstellungen des Gerätes lässt sich diese aktivieren. Es kann allerdings sein, dass das Update noch nicht sofort zur Verfügung steht, da es stufenweise ausgerollt wird.

Das ist die Zusammenfassung, nun wünschen wir euch einen schönen Mittwoch.

