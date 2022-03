Home Smart Home IKEA bringt für Trådfri neues Leuchtmittel mit E27-Fassung auf den Markt

IKEA bringt für Trådfri neues Leuchtmittel mit E27-Fassung auf den Markt

Wer günstige Leuchtmittel für HomeKit sucht, hat mittlerweile mehr als genügend Auswahl: Meross oder VOCOlinc sind hier sicherlich die erste Anlaufstelle, doch man wird auch bei IKEA fündig. Die Schweden haben mit der TRÅDFRI-Serie über die Jahre ein beeindruckendes Portfolio aufgebaut und bieten unter anderem den zurzeit günstigsten Luftreiniger mit HomeKit-Integration an. Zurück zu den Leuchtmitteln, auch hier gibt es einen Neuzugang.

Neues Leuchtmittel mit LED-Ring

TRÅDFRI E27-Leuchtmittel LED2004G8 hat einen wirklich einfachen und leichtgängigen Namen spendiert bekommen, das muss man den Schweden lassen. Allerdings ist nicht nur der Name ungewöhnlich, das gilt auch für die verbaute LED. Die ist kreisrund, wird in einem Kopf aus Klarglas eingesetzt und kommt mit einer E27-Fassung daher.

Das ist bei IKEA eine Neuheit, bisherige Leuchtmittel waren entweder matt oder als Filament-Option verfügbar. Das kreisrunde LED-Element dürfte ein interessantes Licht erzeugen. IKEA gibt die Lichtfarbe der dimmbaren Weißlichtlampe mit behaglichem Warmweiß (2200K), Warmweiß (2700K) und Neutralweiß (4000K) an. Die maximale Helligkeit entspricht 805 Lumen, ist somit mit einer klassischen 60 Watt-Glühbirne vergleichbar.

— TRÅDFRI E27-Leuchtmittel LED2004G8 kaufen

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Leuchtmittel ist ab sofort verfügbar und im Online-Shop gelistet. IKEA verlangt dafür faire 12,99 Euro, was angesichts der gebotenen Leistung absolut in Ordnung geht. Um das neue Leuchtmittel in HomeKit einbinden zu können, braucht es allerdings noch das Gateway. So nennt IKEA seine Bridge, diese kostet knapp 20 Euro.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!