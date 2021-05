Home Gerüchte iPhone 13 kommt angeblich auch in Pink: Interessiert?

iPhone 13 kommt angeblich auch in Pink: Interessiert?

Das iPhone 13 soll auch in Pink erscheinen. Eine Version in Rose soll ebenfalls geplant sein, raunt es aktuell zumindest in der Gerüchteküche. Damit würde Apple den Weg etwas exotischerer Farben im Lineup konsequent weiter gehen. Würdet ihr an einem pinken iPhone 13 Gefallen finden?

Apple scheint sich farblich zuletzt ein wenig mehr ausprobieren zu wollen: So wurde etwa der iMac bunt und das iPhone 12 erschien in Violett. Nun könnte Apple dieser eingeschlagenen Richtung zu mehr bunten Tönen im Lineup weiter folgen.

Das iPhone 13 soll es in weiteren neuen Farben geben, das zumindest leakte es zuletzt in der Gerüchteküche.

iPhone 13 Pro Max Rose Pink coming soon in December 2021 💕 pic.twitter.com/B4gPiO1MGC — PENG STORE  (@PengPhones) May 5, 2021

Apple hatte am iPhone schon zuvor immer wieder einmal ein wenig farblich experimentiert, häufig starteten neue Farbvarianten erst mit deutlicher Verzögerung, wie etwa zuletzt die Version des aktuellen iPhone 12 in Violett. So soll es diesmal auch wieder sein.

Das iPhone 13 in Pink soll später kommen

Wie es in dem Leak ebenfalls heißt, der auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet wurde, werde Apple das pinke iPhone 13 erst im Dezember auf den Markt bringen.

Die vier erwarteten iPhone 13-Versionen sollten dagegen dem Vernehmen nach wieder pünktlich im September in die Läden kommen, nachdem es im vorigen Jahr Corona-bedient hier zu Verzögerungen gekommen war.

Würdet ihr ein iPhone 13 in Pink kaufen?

