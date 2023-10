Home Gerüchte iPad Mini: Nächstes Modell soll das jelly scrolling abstellen

iPad Mini: Nächstes Modell soll das jelly scrolling abstellen

Apple soll das sogenannte jelly scrolling am iPad mini in einem kommenden Modell reduzieren. Hierzu soll eine Überarbeitung des Displaycontrollers beitragen. Das jelly scrolling tritt bei allen LCD-Displays auf, die Wahrnehmbarkeit hängt aber von Faktoren wie Größe und Position des Controllers ab.

Apple möchte angeblich etwas gegen das sogenannte jelly scrolling am iPad mini tun. Bei diesem Phänomen hat der Nutzer den Eindruck eines leicht zeitversetzten Bildaufbaus. Tatsächlich bauen sich die Bildzeilen von links nach rechts nicht völlig synchron auf, dieses Phänomen wird schon länger von Nutzern verschiedener iPad-Modelle kritisiert. Apples Position ist ebenso zutreffend, wie unbefriedigend, indem das Unternehmen schlicht erklärt, jelly scrolling gebe es auf allen LCD-Displays.

Das nächste iPad mini soll es richten

Das stimmt grundsätzlich auch, allerdings fällt der Effekt auf kleineren Displays deutlicher auf. Laut Nutzerberichten ist der Effekt am iPad mini vor allem im Hochformat zu beobachten,, was auf die Platzierung des Controllers für das Panel zurückzuführen ist. Das soll nun im kommenden iPad mini geändert werden, erklärt ein Leaker in chinesischen sozialen Medien, der in der Vergangenheit bereits mit zutreffenden Prognosen aufgefallen war.

Zudem soll Apple Verbesserungen an den Kameras auf Front und Rückseite vornehmen, was bereits erwartet worden war. Ebenso soll der Chip aktualisiert werden, ebenso eine plausible Annahme. Es wird erwartet, dass im iPad mini 7 der A16 zum Einsatz kommt. Wann Apple ein neues iPad Mini vorstellt, ist nicht klar. Zuletzt gab es Spekulationen über einen baldigen Launch, doch mit jedem Tag ohne Ankündigung wird eine Präsentation im Oktober unwahrscheinlicher.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!