iOS 18-Konzept: So könnte es aussehen

Im Sommer wird aller Voraussicht nach iOS 18 vorgestellt und nach bisherigen Erkenntnissen wird es wohl ein großes Re-Design geben. Der Sprung wird nicht so groß wie bei iOS 7 sein, aber das iPhone-Betriebssystem soll sich in Zukunft deutlich anders anfüllen.

Zu Beginn der Gerüchte sind viele vermeintliche Experten von einer an die Vision Pro angelehnte iPhone-Experience ausgegangen. Ob dieses Wunschdenken in Erfüllung geht, lässt sich Stand jetzt nicht sagen. Ein bekannter Ersteller von Konzepten hat nun aber seine eigenen Ideen für iOS 18 in einem Video zusammengetragen.

Künstliche Intelligenz soll Siri befeuern

Dabei ist der YouTuber Kevin Hall auf viele Wünsche und Spekulationen aus der iPhone-Community eingegangen. Tim Cook bestätigte, dass es in diesem Jahr große KI-Neuerungen geben wird. Apfelpage berichtete darüber in den vergangenen Wochen. Viele Wünschen sich in diesem Zusammenhang ein runderneute Siri-Erfahrung.

Zudem zeigt das Konzept, dass sich nun endlich Nachrichten in der Message-App planen lassen können. Die Shortcuts auf dem Sperrbildschirm für Kamera und Taschenlampe sollen frei konfigurierbar werden und Split View teilt den Bildschirm Android-like in zwei Hälften. Alle weiteren Ideen findet ihr im unten eingebetteten Video.

Was haltet ihr von diesem Konzept und welche Neuerung darf auf keinen Fall in iOS 18 fehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare unter diesem Artikel.

