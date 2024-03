Home Betriebssystem iOS 18 für die Partner: Apple verteilt jetzt frühe Vorabversion des Updates

Apple verteilt iOS 18 in einer frühen Vorabversion an einige ausgewählte Partner. Die sogenannte „VendorUI“-Version erhalten Akteure aus Industrie und Versorgung, sie verfügt nur über eine rudimentäre Ausstattung mit Apps und dient dazu, mögliche Kompatibilitätsprobleme und sonstige Konflikte frühzeitig zu erkennen.

Apple hat damit begonnen, eine erste Fassung von iOS 18 an Akteure außerhalb des Unternehmens weiterzugeben, zitiert die Seite MacRumors eine Quelle, die für recht zuverlässige Leaks zu Apple bekannt ist. Die „VendorUI“-Version von iOS 18 wird an Partner aus Industrie und Versorgung geliefert, diese sollen sie nutzen, um mögliche Qualitätsprobleme und Kompatibilitätskonflikte zu identifizieren und zu melden.

Die „VendorUI“-Fassung enthält nur eine begrenzte Auswahl an Stock-Apps und der für die finale Fassung geplanten Funktionen, was die Arbeit damit erschweren dürfte. Es gibt noch weitere Vorversionen kommender großer Updates.

Fokus in iOS 18 auf KI

So wird etwa auch eine NonUI-Version an einige Parteien gegeben, diese enthält – wie der Name schon sagt – gar keine grafische Oberfläche. Sie ist nur für Hardwareentwickler von Interesse.

Die LLDiags-Fassungen kommen nur mit einem minimalen Diagnosemenü. All diese Versionen leiten sich von der InternalUI ab, mit der Apples eigene Entwickler arbeiten.

Die ersten Betas von iOS 18 werden im Nachgang der WWDC 2024 erscheinen, sie sind dann für Entwickler zugänglich. Der Schwerpunkt von iOS 18 ist dem Vernehmen nach die generative KI. Verschiedene Apps wie Fotos, Nachrichten, iWork und Musik sollen neue KI-Funktionalitäten erhalten. Wie iOS 18 aussehen könnte, zeigt ein Konzept, über das wir kürzlich berichtet haben. Das Update für alle Nutzer wird im Herbst erwartet.

