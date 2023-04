Home Daybreak Apple iOS 17 Leaks | Apples AR-Brille erst 2026 | iPhone SE 2025 mit Apple 5G-Modem? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Daybreak! Wir starten wie jeden Tag gemeinsam mit den wichtigsten News von gestern.

Erste iOS 17 Leaks aufgetaucht

Auf Twitter wurden die ersten Leaks zum kommenden iOS 17 veröffentlicht. In Zukunft soll mit Widgets interagiert werden können, die Dynamic Island vielseitiger werden und das Kontrollzentrum überarbeitet werden.

Apples AR-Brille kommt frühestens 2026

Unser alter Bekannter Ming-Chi Kuo hat sich mal wieder über Apples AR-Brille geäußert. Seinen Beobachtungen nach wartet Apple auf die Technologie „Metalens“ und möchte diese vor dem Einsatz in der AR-Brille erst im iPad und iPhone mit Face ID testen. Die Brille könnten dann 2026 oder 2027 an den Start gehen.

Analysten diskutieren über iPhone SE 2025

Analysten haben Hinweise auf ein iPhone SE 2025 gefunden, das mit Apples erstem eigenen 5G-Modem ausgestattet werden soll. Während zuerst von einer normalen Serienproduktion ausgegangen wurde, vermutet Kuo eher ein Testprodukt, dass es nicht in den Verkauf schaffen wird. Vielmehr soll das eigene 5G-Modem unter Realbedingungen von Mitarbeitenden getestet werden.

Weniger China: Apple will in Thailand fertigen lassen

Die große Abhängigkeit von China ist Apple in Dorn im Auge. Auf der Suche ist das Unternehmen neben Vietnam und Indien jetzt in Thailand fündig geworden. Hier will Apple in Zukunft das MacBook Pro fertigen lassen, wenn man den Berichten Glauben schenkt.

Apple erreicht Nachhaltigkeitsziele schneller

Laut eigenen Aussagen ist Apple seinem straffen Zeitplan in eine klimaneutrale Zukunft voraus. Das Unternehmen selbst ist schon länger klimaneutral, die Zulieferer sollen es bis 2030 ebenfalls sein. Bis 2025 wird Apple dafür ehrgeizigere Ziele anpeilen und aller Voraussicht nach auch erreichen.

Die weiteren Themen von gestern im Überblick:

