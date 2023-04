Home iCloud / Services Apple TV+: „STILL: A Michael J. Fox Movie“ debütiert Mitte Mai – Trailer nun verfügbar

Wenn man eine Liste der Filme erstellt, die man unbedingt gesehen haben muss, darf eine Trilogie auf gar keinen Fall fehlen – die Rede ist von „Zurück in die Zukunft“. Das liegt neben der Story und den selbst schnürenden Nike-Sneakern auch am Darsteller Michael J. Fox, dessen Karriere wegen seiner Parkinson-Erkrankung einen unerwarteten Knick bekam. Wie er mit dieser Diagnose umgeht, kann man im Mai in der Dokumentation auf Apple TV+ anschauen.

Trailer zu „STILL: A Michael J. Fox Movie“ veröffentlicht

Der Schauspieler gehört zu den sympathischsten Zeitgenossen Hollywoods, was auch daran liegt, dass er wegen seiner Erkrankung niemals Mitleid erwartet hat. Dennoch war die Zeit nach der Diagnose keinesfalls einfach. Der Trailer ermöglicht nun einen ersten Blick, welchen Herausforderungen sich Michael J. Fox gestellt hat:

Debütiert Mitte Mai

Die Dokumentation wurde exklusiv für Apple TV+ produziert und läuft zu Mitte Mai an. Genauer gesagt, wurde das Debüt auf den 12. Mai 2023 gelegt. Der oben verlinkte Trailer ist auf jeden Fall berührend und macht Lust darauf.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten im Bundle Apple One zu kombinieren.

