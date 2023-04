Home Apps Pixelmator Photo wird zu Photomator und wechselt auf ein Abo

Verfasst von Patrick Bergmann // 13. April 2023 um 11:11 Uhr // Apps // // 1 Kommentar

Bildeditoren für iOS und iPad gibt es im App Store wie Sand am Meer, die Konkurrenz ist also groß. Man muss also funktionell herausstechen, um aufzufallen. Pixelmator Photo stach durch seinen schlanken Funktionsumfang hervor. Diesen baute man zuletzt beständig aus und wandelte sich in eine Bildbearbeitungs-App. Die Metamorphose ist nun mit neuem Branding und der Einführung eines Abo-Modells abgeschlossen. Wir haben die Details.

Aus Pixelmator Photo wird Photomator

Pixelmator Photo stammt vom gleichen Team, welches auch für Pixelmator Pro verantwortlich ist. Diese Ähnlichkeit führte in der Vergangenheit zu einigen Verwechslungen. Dieser Umstand wird nun behoben. Darüber hinaus werden der Bildbearbeitung nun weitere Funktionen hinzugefügt. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Pixelmator Photo hat jetzt einen einfacheren neuen Namen – Photomator – und bietet ein aufgefrischtes, moderneres Design.

Mit leistungsstarken selektiven Anpassungen können Sie jetzt bestimmte Bereiche in Fotos auswählen und bearbeiten, ohne den Rest des Fotos zu beeinträchtigen.

Nutzen Sie die Magie des maschinellen Lernens, um automatisch häufig vorkommende Bereiche in Fotos auszuwählen, z. B. den Himmel, Personen und Hintergründe, oder wählen Sie sie manuell aus.

Malen Sie mit einem Pinsel über die Bereiche eines Fotos, die Sie anpassen möchten. Passen Sie die Pinselgröße, Weichheit und Deckkraft an oder wechseln Sie in den Löschmodus, wenn Sie versehentlich zu viel ausgewählt haben.

Fügen Sie anpassbare lineare und radiale Farbverläufe zu Fotos hinzu, um weiche Übergänge zwischen bearbeiteten und unbearbeiteten Bereichen zu schaffen. Ändern Sie Position, Größe, Drehung und Überblendung des Verlaufs mit praktischen Steuerelementen im Bild.

Passen Sie bestimmte Farben oder ganze Farbbereiche in Fotos an, indem Sie sie mit einer Pipette auswählen.

Erstellen Sie zusätzliche Farbanpassungsebenen, um mit verschiedenen Bearbeitungen zu experimentieren und sie einfach zu vergleichen.

Fügen Sie selektive Anpassungen zu Fotos hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen oben im Farbanpassungsfenster tippen und eine Auswahloption wählen.

Wechseln Sie schnell zwischen verschiedenen Auswahlen, indem Sie die entsprechenden Symbole direkt auf einem Foto antippen.

Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Auswahlen im neuen Ebenen-Browser oben im Farbanpassungsfenster.

Im Ebenenbrowser können Sie die Auswahlen ein- oder ausschalten, um die vorgenommenen Anpassungen auszublenden, ohne sie zurückzusetzen. Auf diese Weise können Sie mehrere verschiedene Bearbeitungen auf denselben Bereich des Fotos anwenden und sie vergleichen.

Kombinieren Sie mehrere Auswahlen mit Mischmodi, um die ausgewählten Bereiche zu verfeinern oder beeindruckende künstlerische Effekte zu erzielen. Wählen Sie im Menü “Mehr” neben einer vorhandenen Auswahl die Option “Hinzufügen” oder “Subtrahieren”, und wählen Sie eine Option.

Wechseln Sie einfach zu einem anderen Mischmodus einer kombinierten Auswahl, indem Sie auf “Mehr” tippen und “Hinzufügen”, “Subtrahieren” oder “Überschneiden” aus dem Menü “Mischmodus” wählen.

Im Menü “Mehr” neben jeder Auswahlebene finden Sie Optionen zum Umbenennen, Duplizieren, Invertieren, Verschieben oder Löschen von Auswahlen.

Passen Sie die Intensität der auf jede Auswahl angewendeten Bearbeitungen an, indem Sie den Schieberegler Intensität unten im Ebenenbrowser ziehen.

Schalten Sie die Auswahlvorschau einfach ein und aus, indem Sie oben im Bereich Farbanpassungen auf Mehr tippen und Maskenüberlagerung anzeigen aktivieren oder deaktivieren.

Umstellung auf ein Abo-Modell bereitet Einführung auf dem Mac vor

Das Team hinter Photomator, ehemals Pixelmator Photo, bereitet seit dem letzten Update auf Version 2.2 die Einführung auf dem Mac vor, Apfelpage berichtete. Das Ergebnis davon ist nun Photomator, wobei es zum aktuellen Zeitpunkt nur auf Einladung eine Beta gibt. Interessant in dem Kontext ist jedoch der Wechsel auf ein Abo-Modell. Wer Photomator nutzen möchte, muss fortan 35,00 Euro pro Jahr berappen. Es gibt auch die Option, die Software zum einmaligen Festpreis zu erwerben. Dieser liegt jedoch bei satten 100,00 Euro.

Das Update der App für iOS und iPadOS ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt kostenfrei. Mit dem offiziellen Start der Mac-App dürfte die Nutzung jedoch nur noch gegen Gebühr möglich sein.

Was passiert mit Pixelmator Pro?

Wie erwähnt, stammt Photomator vom gleichen Team, welches auch die App Pixelmator Pro für macOS anbietet. Hier ist es aktuell der Fall, dass die Software zum Einmalpreis zu haben ist. Mit Blick auf Photomator würde es uns jedoch nicht überraschen, wenn die Macher auch hier mittelfristig auf ein Abo-Modell umstellen – was extrem schade wäre.

