Arroganz, Dummheit oder Profit? GM schmeißt CarPlay raus (Die Kolumne)

Der Automobilkonzern General Motors macht das, was gute Ärztinnen bei Medikamentenabhängigen empfehlen: Langsam die Dosis reduzieren, das Gift ausschleichen lassen, nicht abrupt absetzen und so einen kalten Entzug verhindern. Wieso schreibe ich über Drogen und nicht über Apples CarPlay? Weil es den stolzen Automobilbossen (hier darf frau die übertriebene Männlichkeit gerne hineininterpretieren) schon lange stinkt, in eine Abhängigkeit von Apple geraten zu sein, angeblich durch „Kundenwunsch“. Der Konzern baut also ab 2024 zunächst in seine Elektro-Modelle kein CarPlay mehr ein, ab 2035 in kein Auto mehr, sondern ein eigenes Infotainment-System, das gemeinsam mit Google entwickelt wurde. Und das für den amerikanischen Markt! Außerdem nehmen sie sich (ja, sie lernen!) ein Vorbild an Tesla und verstehen ein Auto immer mehr als Abo und nicht als Einmalkauf-Hardware. Und dazu benötigt man das Öl des 21. Jahrhunderts: Die Daten der Nutzer.

High Noon im Mittleren Westen

Stellen wir uns kurz vor, wie sich das anhören wird: Mittlerer Westen. High Noon. Ein Vater fährt stolz den neuen Wagen auf die Auffahrt einer typischen Vorstadt-Hütte. Es ist ein 2024er-Chevrolet-Elektro-Blazer-SUV in metallic-rot.

Tochter: „Bäh – ist der hässlich!“

Vater: „Aber Schatz – Elektro, wie du wolltest“

Tochter: „Kleinwagen. Papa! Nicht so ein Monster.“

Vater: „Aber die Nachbarn. Was sollen die von uns denken, wenn wir so einen Mini hier hinstellen?“

Tochter (murmelt): „Vorletzte Generation allesamt. Dinosaurier allesamt. Der Meteorit wird kommen.“

Vater: „Ist von GM! Super-Firma! Amerikanisch!“

Tochter: „Waren die 2009 nicht pleite?“

Vater: (kleinlaut): „Ja, aber er hat ein tolles Infotainment-Dings namens GMPro.“

Tochter: „Lass mal hören!“ (Nestelt ihr iPhone aus der Hose)

Vater: „Äääähhh… Schatz… das geht nicht mehr!“

Tochter: „Was? Was geht nicht mehr?“

Vater: „Äääähhh… das CarPlay mit deinem iPhone!“

Tochter: (kriegt hektische Flecken) „Was? Hier? Im Land der Freien und Tapferen? Weiß GM, dass ich eine von 50 Prozent mit iPhone bin?“

Vater: (versucht abzulenken) „Dafür können wir jetzt GMplus abonnieren – mit toller Country-Musik!“

Tochter: (verdreht die Augen)

Vater: „Aber Schatz. Schaue doch mal, es hat eine intuitive Steuerung mit 17 Ebenen. Soll sehr einfach in der Bedienung sein (sucht hektisch auf dem Display herum, scheitert an der Lautstärke).

Tochter: „70 Prozent der Amerikaner kaufen kein Auto mehr ohne CarPlay von Apple. Aber Du!!!!“

Vater: „Die arbeiten mit Google zusammen!“

Tochter: (sucht panisch den nächsten Defibrillator) „Ja, klar. Datenschutz wie in Nordkorea inklusive. Super, Papa! Zeigt dir deine App bald, wo ich war, wie schnell ich fuhr und wo wir zum Knutschen hielten? Danke!“

Vater: (irritiert, ratlos, überfordert) „Und mit einem Zusatz-Abo geht sogar Radio und Google Maps ist drin.“

Tochter: (hört gar nicht mehr zu, hält sich die Ohren zu, setzt zum Schreien an)

Vater: „Und wenn wir etwas am Essen sparen, dann können wir für 75 Dollar im Monat die Airbags freischalten lassen und den zweiten Gang gibt es schon für 125 Dollar, außerdem…“

Tochter: (setzt es in die Tat um und schreit) „WASHASTDUDIRDAFÜREINENSCHROTTANDREHENLASSEN! ICHWILLMEINCARPLAYMITMEINERMUSIKUNDPODCASTSUNDNAVI UNDICHWILLMEINSCHEISSHANDYMITMEINENSCHEISSAPPSINDIESEMSCHEISSAUTOSEHEN!“ (holt tief Luft).

Vater: „OK! Du hast gewonnen. Ich tausche die Karre um!“

Tochter: (atmet erleichtert auf)

Vater: (leicht ironisch) „Welches Fahrzeug wäre der kleinen Prinzessin denn genehm?“

Tochter: „Ist mir doch egal, Hauptsache kein GM, sind sowieso bald wieder pleite!“

Unser Kolumnist Dr. Marco ist im Twitter-Urlaub, aber auf Mastodon: fileccia@dju.social

