Kuo: Apple AR-Brille frühestens 2026

Apples VR-Headset wird mit Spannung erwartet. Noch dieses Jahr sollen weitere Informationen auf der WWDC präsentiert werden und sogar erste Einheiten verkauft werden. Ming-Chi Kuo, der Leaker und Analyst von Apples Lieferkette hat nun über den Einsatz der sogenannten Metalens in einem anderen Produkt gesprochen. Diese soll ab 2026 oder 2027 in Apples AR-Brille eingesetzt werden.

Laut Kuo wird diese Linse benötigt, um Inhalte über die wirkliche Welt legen zu können. Da das die Kernaufgabe der AR-Brille sein wird, müssen sich Interessierte noch etwas gedulden. Kuo sieht die den Einsatz der „Metalens“ zuerst in einem anderen Apple Produkt.

Metalens: Erst Face ID, dann AR-Brille?

Die Metalinse soll herkömmliche Plastiklinsen über Sensoren ersetzen, wie sie beispielsweise bei Apples Face ID eingesetzt werden. Auch hier wird ein Muster über unsere reales Gesicht gelegt, um ein Gerät per Face ID entsperren zu können. Der Vorteil der Metalinse ist ein geringeres Gewicht, eine dünnere Bauform und eine höhere Durchlässigkeit. Deshalb sieht Kuo den Einsatz dieser Linsen zuerst in iPhones und iPads mit Face ID. Als Pilotprodukt wird 2024 das iPad Pro mit Face ID herhalten. Sollte sich der Einsatz bewähren, kommen die Linsen ein Jahr später auch im iPhone zum Einsatz. Erst 2026 sieht Kuo die Technologie dann in Apples AR-Brille.

Apples AR-Brille soll einer gewöhnlichen Brille ähnlich sehen. Das eingangs erwähnte VR-Headset ist globiger und wird bereits früher erwartet. Ein potenzieller Start der VR-Brille war für dieses Jahr erwartet worden, die Prognose wurde jedoch teilweise kassiert. Kuo geht von einem Start der AR-Brille frühestens im Jahr 2026 aus.

