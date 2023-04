Home Gerüchte Apple könnte iPhone SE 2025 mit eigenem 5G-Modem bringen

Apple könnte iPhone SE 2025 mit eigenem 5G-Modem bringen

Ein Analyst geht davon aus, dass Apple in 2 Jahren bereit ist, sein eigenes 5G-Modem auf den Markt zu bringen. Weiter vermutet er einen ungewöhnlichen Träger des ersten eigenen Mobilfunk-Chips. Anders als zu erwarten, könnte das 5G-Modem nicht in einem Flaggschiff, sondern in einem neuen iPhone SE debütieren.

Apples erstes eigenes Modem zur Übertragung von Mobilfunk wird nicht im – dann vermutlich aktuellen – iPhone 16 Pro kommen. Der Analyst Jeff Pu erwartet 2025 ein neues iPhone SE mit Apples eigenem 5G-Chip.

Ist das iPhone SE doch nicht Geschichte?

Das iPhone SE war von vielen für tot erklärt worden. Die Absatzzahlen sind als zu schlecht eingeschätzt worden, um das günstige Einsteiger-iPhone am Leben zu halten. Dennoch gibt es immer wieder Gerüchte um ein neues iPhone SE. In einem früheren Bericht sind wir schon einmal davon ausgegangen, dass das iPhone SE mit Apples eigenem 5G-Modem kommen könnte. Damalige Vermutungen sind von einem Start 2024 ausgegangen. Nun verschiebt sich der Start wohl mindestens um ein Jahr, wenn man dem Analysten Pu vertraut.

Die letzte Generation des iPhone SE stammt aus dem Jahr 2022. Da das vorherige Modell 2 Jahre vorher (2020) auf den Markt kam, sind Analysten von einem Zwei-Jahres-Rhythmus für das SE ausgegangen. Diesen – nicht bestätigten – Takt scheint Apple nun nicht einzuhalten.

