Spotify bringt Lockscreen Widget für das iPhone

Spotify hat noch nie zu den Schnellsten gehört. Zumindest dann nicht, wenn es um die Implementierung von neuen Features auf Apples Geräten geht. Auf die native Unterstützung Spotifys für den HomePod warten wir nämlich immer noch vergeblich! Sieben Monate nachdem Apple die Widgets auf dem Sperrbildschirm scharf gestellt hat, präsentiert Spotify nun seinen Versuch, diese Möglichkeit sinnvoll zu nutzen.

Für gewöhnlich könnt ihr euch auf dem Sperrbildschirm unter der Uhrzeit nützliche Informationen wie das Wetter, den Akkustand eines verbundenen Gerätes oder das nächste Kalenderereignis anzeigen lassen. Im Falle von Spotify müssen wir uns mit dem einfachen Logo zufriedengeben, dass zudem etwas überdimensioniert wirkt.

Was kann das Spotify Widget?

Die Funktion dahinter ist genau so einfach, wie der erste optische Eindruck. Ein Tippen auf das Icon bringt euch direkt in eure Mediathek. Wenn ihr diesen Shortcut nutzen wollt, solltet ihr die App auf den aktuellen Stand bringen (Version 8.8.26) und sie im Anschluss einmal öffnen. Erst dann erscheint das Widget, sobald ihr euch im Auswahlmenü für den Sperrbildschirm befindet. Wie ihr ein Widget dem Sperrbildschirm hinzufügt, haben wir euch hier in unserem Hilfebereich gezeigt.

Was haltet ihr von diesem Widget? Wünscht ihr euch das gleiche für Apple Music und Co? Lasst es uns gerne in den Kommentaren unter diesem Artikel wissen.

