iOS 17: Fotos App hilft beim Wäschewaschen

Richtig gelesen: Unter iOS 17 kann euch die Fotos App dabei helfen, den Waschzettel eurer Kleidung richtig zu lesen. Vielen sind die zahlreichen Symbole nicht geläufig oder sie stiften zumindest Verwirrung. Die Fotos App unter iOS 17 schafft hier Abhilfe und kann noch viel mehr.

Vor zwei Jahren hat Apple eine Objekterkennung in seine Fotos App integriert und diese stetig weiterentwickelt. Anfangs konnten Personen erkannt und Gesichter zugeordnet werden, mittlerweile funktioniert das auch mit Gegenständen und ab iOS 17 sogar mit Haustieren. Eine sinnvolle Neuerung gibt es zudem, die uns ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert hat.

Die Wäsche richtig waschen mit Hilfe des iPhone

Jeder, der schon mal eine Waschmaschine benutzt hat, kennt das Problem: Manche Kleidungsstücke dürfen nur bei 30 Grad, andere bei 40 Grad und wiederum andere gar nicht in der Maschine gewaschen werden. Die individuelle Anleitung zum Waschen sieht in jedem Kleidungsstück anders aus. Die Symbole, die dabei verwendet werden, können verwirrend sein. Wenn ihr mit dem iPhone ein Foto des Waschzettels macht, wird euch direkt vorgeschlagen, danach im Web zu suchen. Ohne die Fotos App verlassen zu müssen, zeigt euch Siri an, was die Symbole genau bedeuten.

Die Fotos App erkennt in iOS 17 auch Warnleuchten und andere Symbole im Auto. Hier gilt ein ähnliches Prinzip. Bei jedem Hersteller sehen die Symbole für Entfrosten der Scheibe oder Warnungen hinter dem Lenkrad ein bisschen anders aus. Mit iOS 17 werden die Symbole auf die gleiche Art entziffert wie bei den Waschzetteln.

Wir sind gespannt, welche kleinen, aber hilfreichen Features dieser Art noch in iOS 17 zu finden sind. Teilt uns gerne mit, wenn ihr etwas gefunden habt.

