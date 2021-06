Home Apple iOS 15 / iPadOS 15 Beta 1 für Entwickler ist da

iOS 15 / iPadOS 15 Beta 1 für Entwickler ist da

Vorhin hat Apple iOS 15 in einer ersten Beta für die Entwickler bereitgestellt. iOS 15 ist das nächste große Update für Apples Mobilbetriebssystem auf iPhone und iPad. Die finale Version des neuen Systems für alle Nutzer wird allerdings erst in einigen Monaten zur Verfügung stehen.

Apple hat gerade eben iOS 15 für die Entwickler verfügbar gemacht. iOS 15 kann damit ab sofort von registrierten Entwicklern auf ihre iPhones und iPads geladen und installiert werden. In einer früheren Meldung haben wir alles wissenswerte zu den Neuerungen und Änderungen in iOS 15 für euch zusammengestellt und hier lest ihr die Details zu iPadOS 15.

iOS 15 wird im Herbst für alle Nutzer kostenlos verfügbar sein

Beachtet bei der Beta, dass ihr das neue Beta-Profil für iOS 15 benötigt, das ihr euch zuerst aus Apples Developer-Bereich laden müsst.

Bei der Installation einer ersten Beta eines neuen Systems kann man nicht nachdrücklich genug darauf hinweisen, dass diese Installation nicht auf einem produktiv genutzten Gerät erfolgen sollte.

Fehler, auch teils schwerwiegende Beeinträchtigungen in der täglichen Nutzung, sind nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern im Gegenteil eher wahrscheinlich.

iOS 15 wird im Herbst für alle Nutzer in der finalen Version auf den kompatiblen iPhones und iPads zur Verfügung gestellt werden, welche Geräte das sind, lest ihr hier.

Wie läuft die neue Beta für euch? Berichtet gern über eure Eindrücke zu der ersten Beta in den Kommentaren unter diesem Artikel.

