iOS 15 angeblich mit Lebensmittelmonitor und neuen Benachrichtigungen

Apple könnte mit iOS 15 nicht nur einige größere Umbauarbeiten an den Benachrichtigungen vornehmen: Möglicherweise kommt auch eine Art Lebensmittelampel in die Health-App. Auch Neuerungen in iMessage werden wahrscheinlicher.

Bis zur WWD 2021 ist es nicht mehr lang hin, auf der Veranstaltung werden wir Klarheit darüber bekommen, was iOS 15 an Neuerungen und Änderungen mit sich bringen wird. Wenige Tage vor der diesjährigen Entwicklerkonferenz machen neue Gerüchte um die Features von iOS 15 die Runde.

Diesmal stammen sie aus einer Quelle, die auf keinerlei Historie bei der Veröffentlichung von Leaks zu neuen Apple-Produkten verweisen kann, wer wilden Spekulationen so gar nichts abgewinnen kann, wird mit diesen Behauptungen folglich nicht glücklich.

When I said I’d seen some iOS 15, I’m not going to disappoint:

◼️- Dark Mode UI tweaks

💬- Messages app tweaks

🍴- Food tracking and other new features in Health

🔧- Confirmation of UI changes from previous screenshot rumor

🔴- New notification settings and look on lockscreen

— Connor Jewiss (@connorjewiss) May 25, 2021