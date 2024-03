Home iPhone In Not: Familie ruft per iPhone-Satellitennotruf Hilfe

In Not: Familie ruft per iPhone-Satellitennotruf Hilfe

Der Satellitennotruf des iPhones hat einer in Not geratenen Familie gute Dienste geleistet. Diese waren auf einer Wanderung von schlechtem Wetter überrascht worden. Die Rettung gestaltete sich allerdings langwierig.

Apples Satellitennotruf kann für Personen in Not ein Segen sein, so etwa auch für eine sechsköpfige Familie, die zu einer ausgedehnten Wanderung im Mt. Hood National Forrest aufbrach. Einige Stunden nach Aufbruch begann sich das Wettergeschehen drastisch zu verschlechtern. Gegen Abend nutzten sie die SOS-Funktion des iPhones, um Hilfe zu rufen. Diese greift bei fehlendem Mobilfunkempfang auf eine Satellitenverbindung zurück, die die für diesen Zweck gebuchten Kapazitäten auf Globalstar-Satelliten nutzt.

Die Kräfte des Clackamas County Sheriff’s Office erhielten die via Satellit von den in Not geratenen Wanderern abgesetzte Textnachricht und machten sich umgehend auf den Weg, wie die Behörde in einer Pressemitteilung erklärte.

Rettung gestaltete sich schwierig

Die Familie bestehend aus sechs Personen, vier Erwachsenen und zwei Kindern, wurde als bald auch durch eingesetzte Hubschrauber lokalisiert, dieser konnte jedoch aufgrund der schlechten Wetterbedingungen nicht landen.

Daher wurde ein Schneemobil eingesetzt, das die Gestrandeten nach einer kalten und ungemütlichen Nacht schließlich bergen konnte.

Noch ist der Notruf kostenlos

Der Satellitennotruf von Apple wird aktuell noch kostenlos bereitgestellt. Er ist ab dem iPhone 14 verfügbar nach Aktivierung kann er laut Apple derzeit zwei Jahre kostenlos genutzt werden. Dies impliziert, dass zu einem späteren Zeitpunkt Kosten anfallen, bislang hat Apple aber nie Details zu möglichen Konditionen und Tarifen genannt.

Denkbar ist auch, dass Apple noch weitergehende satellitenbasierte Dienste anbietet, die dann kostenpflichtig gebucht werden können, während der Notruf weiterhin kostenlos bleibt.

