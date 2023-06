Home Gerüchte IKEA Smart Home: Zwei neue Sensoren stehen wohl kurz vor der Einführung ´

Im Bereich Smart Home kennt jeder die Marken Bosch Smart Home, Nuki, Eve oder Philips Hue. Im Windschatten der genannten Marken hat sich IKEA ein beeindruckend großes Portfolio aufgebaut, welches demnächst weiteren Zusatz erfahren dürfte.

IKEA VALLHORN

Wie in der Vergangenheit zeigt sich die FCC wieder als Datenleck, da Geräte zur drahtlosen Kommunikation einer Zertifizierung unterzogen werden müssen. IKEA reichte im Juni Dokumente für zwei neue Sensoren ein. Einer der beiden Sensoren ist ein Bewegungsmelder und soll auf den Namen VALLHORN hören. Die Schematazeichnung gibt nur wenig Aufschluss über die Details

Der Sensor ist nach IP44 zertifiziert, wird von zwei AAA-Batterien betrieben und kann mit einem bestehenden Trådfri-Sensor gekoppelt werden oder diesen ersetzen. Darüber hinaus sind keine konkreten Spezifikationen bekannt.

Neuer Tür/Fenster-Sensor

Ergänzend dazu tauchte noch ein Tür/Fenster-Sensor auf. Besonders beeindruckend ist dessen kompakte Größe. Laut den Unterlagen ist der nicht sehr viel größer als eine AAA-Batterie. Analog zum Bewegungssensor sind auch hier bisher kaum Informationen verfügbar.

Zur Befestigung ist ein Klebestreifen vorgesehen, alternativ gibt es auch eine Aussparung für eine Bohrung. Mit Sicherheit dürften beide Sensoren für Automationen im Bereich Licht genutzt werden. Denkbar ist zudem, dass IKEA an einem Thermostat werkelt.

Marktstart noch ungewiss

Wann die beiden Sensoren in die Einrichtungshäuser kommen, lässt sich derzeit noch nicht sagen. In der Vergangenheit dauerte es von diesem Zeitpunkt aus gesehen rund acht Wochen. Preislich dürften sich beide Sensoren in einem Rahmen von 10,00 Euro bis 20,00 Euro bewegen.

