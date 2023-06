Home iCloud / Services iCloud-Speicher: Apple erhöht Preise in UK und weiteren Ländern

Apple hat die Preise für iCloud-Speicher in Großbritannien um bis zu 25 Prozent erhöht. Neben dem vereinten Königreich sind weitere Länder von der Preiserhöhung betroffen. Deutschland und die USA sind nicht dabei.

Apples Preispolitik im Bezug auf iCloud-Speicher seit umstritten. Seit Urzeiten bekommt man hier magere 5 GB inklusive. Wer mehr braucht, muss dafür bezahlen. Und sind wir mal ehrlich, wer kommt schon mit 5GB klar? Für 0,99 Euro im Monat bekommt man immerhin 50GB, 200 GB kosten 2,99 Euro und 2 TB liegen bereit bei 9,99 Euro im Monat. Anstatt die Speicherkapazitäten anzuheben, lässt Apple Kunden in UK nun erstmal tiefer in die Tasche greifen.

Bis zu 25 Prozent Preisanstieg für iCloud-Speicher

Was nach viel klingt, ist in absoluten Zahlen gar nicht so erschreckend. Wie 9to5Mac berichtet, liegt die Preisanpassung an sich verändernden Umrechnungen zwischen den Währungen. Die Preise in Großbritannien gestalten sich in Zukunft wie folgt:

50 GB kosten nun £0.99 statt vorher £0.79,

200 GB gibt es für £2.99 statt £2.49 und

2 TB GB kosten £8.99 statt £6.99.

Im Schnitt steigen die Kosten für iCloud-Speicher damit um ungefähr 25 Prozent. Weitere betroffene Länder sind Polen, Rumänien, Saudi-Arabien, Südafrika, Schweden, Tansania, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Ob wir in Deutschland ebenfalls bald mit einer Preiserhöhung rechnen müssen, bleibt abzuwarten.

