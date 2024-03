Home iPad Gurman: Auch neue MacBooks wahrscheinlich, Kompatibilitätsupdate Ende März

Dass Apple bald neue Gadgets vorstellt, wird immer wahrscheinlicher. Auch hinsichtlich der Art der Markteinführung sind sich die Beobachter weitgehend einig: Irgendwann im März müssten die neuen Geräte in den Verkauf gehen, denn Ende des Monats soll es ein iPadOS-Update geben, das die Kompatibilität der neuen Hardware absichert.

Apple steht offenbar kurz vor der Einführung neuer Produkte. Heute früh hatten wir bereits über Gerüchte berichtet, wonach Apple schon diese Woche neue iPads ankündigen soll. Diese werde Apple nicht im Rahmen einer Keynote präsentieren, hieß es in den Prognosen. So sieht es auch Mark Gurman in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters. Darin geht er von einer Reihe von Online-Mitteilungen und Marketing-Videos aus, die Apple in Kürze veröffentlichen wird.

iPadOS-Update gegen Ende des Monats erwartet

Erwartet werden in den nächsten Tagen oder Wochen ein neues iPad Pro mit M3, ein neues iPad Air und ein neues Magic Keyboard mit einem größeren Trackpad.

Gurman geht ferner auch davon aus, dass Apple neue Macbook Air-Modelle vorstellen wird, die den M3 erhalten sollen. Ende des Monats, so der Redakteur von Bloomberg weiter, werde Apple eine weitere Version von iOS 17.4, iPadOS 17.4 und macOS 14.4 an die Nutzer verteilen. Diese Updates sollen die Kompatibilität zur neuen Hardware mit sich bringen, was wiederum bedeutet, dass diese um diesen Zeitpunkt herum bereits erhältlich oder auf den Weg in den Verkauf ist.

Ob es weitere Neuheiten geben wird, ist offen, im Gespräch war etwa ein neues Apple TV. Allerdings wäre auch ein iPhone 15 mit einer neuen Farbe möglich, Apple hatte die Frühlingsmonate oft genutzt, um mit einer neuen Farbvariante die Verkäufe zu treiben.

