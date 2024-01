Home iCloud / Services Große Störung: Viele iCloud-Dienste aktuell nicht erreichbar

Apples iCloud hat zur Stunde mit einigen Problemen zu kämpfen. Die iCloud-Seite ist nicht erreichbar und zahlreiche Dienste funktionieren nicht, auch Apple Pay ist bei manchen Nutzern betroffen. Apple selbst hat den Fehler noch nicht aufgefasst.

Am Abend kommt es in Apples iCloud zu größeren Problemen: Ein größerer Ausfall legt derzeit viele Dienste von Apple lahm. So ist als offensichtliches Anzeichen für eine Störung die iCloud-Seite nicht erreichbar, doch es geht noch darüber hinaus.

Auch Apple Mail funktioniert nicht, daneben berichten einige Nutzer auch über Probleme bei der Verwendung von Apple Pay.

Apple erfasst Ausmaß der Probleme langsam

Apples Seite für den Systemstatus meldet aktuell nur Probleme mit Mail, obwohl die Probleme etwas größer zu sein scheinen. In den sozialen Medien wird rege über Probleme mit Apple-Diensten diskutiert.

Apples Services werden dieser Tage wiederholt von Ausfällen geplagt: Erst am Wochenende fiel der App Store zeitweise aus, dann gab es neue Probleme bei der Nutzung von Apple Music.

Wie viele Nutzer heute von dem Problem betroffen sind, ist nicht klar, diese Aussetzer dauern in der Regel einige Stunden an.

Wie steht es bei euch mit der Verfügbarkeit der verschiedenen iCloud-Dienste?

