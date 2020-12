Home Apple Geheimnisvolles Memo: Welche Weihnachtsüberraschung bringt Apple am Dienstag?

Geheimnisvolles Memo: Welche Weihnachtsüberraschung bringt Apple am Dienstag?

Apple bringt möglicherweise kommende Woche überraschend noch ein weiteres Produkt auf den Markt. Ein entsprechendes Memo, das Apple an seine Service Provider verschickt hat, deutet darauf hin. Es ist allerdings völlig unklar, um was für ein Produkt es sich handeln könnte.

Kommt da noch was vor Weihnachten? Apple plant offenbar irgend eine Art von Produkteinführung noch diesen Monat. Die Service Provider wurden von Apple zuletzt mit einer merkwürdigen Memo bedacht, die MacRumors vorliegt. Darin heißt es, die Mitarbeiter sollten sich auf aktualisierte Produktpreise und Spezifikationen einstellen, Apple werde die betreffenden Änderungen im Lineup am kommenden Mittwoch in aller Frühe kalifornischer Ortszeit vornehmen. Diese neuen Details beziehen sich weiterhin auf ein AppleCare-fähiges Produkt, so in der Notiz.

Kommt eine echte Überraschung?

Diese Formulierung ist leider so gar nicht untypisch für Apple, vor der Einführung verschiedener anderer neuer Produkte wie etwa neuer iPhones gab es ähnliche Ankündigungen. Es ist völlig offen, welcher Art das neue Produkt oder die Änderung im Lineup eines bestehenden Produkts sein wird, die für den kommenden Dienstag geplant ist. Möglich wäre, dass Apple sich doch noch entschließt, die AirTags auf den Markt zu bringen, zuvor hatte es allerdings nicht mehr nach einer Präsentation noch 2020 ausgesehen.

Allerdings träumte vor einigen Wochen bereits ein bekannter Leaker von einer Art Weihnachtsüberraschung, Apfelpage.de berichtete. Die AirPods Studio sind ziemlich sicher aus dem Rennen, sie sollen frühestens im März erscheinen und so groß ist die Auswahl noch ausstehender Produkte auch nicht mehr, man darf also gespannt sei

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!