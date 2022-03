Home iCloud / Services Führerschein in der Wallet-App startet: Arizona in den USA macht den Anfang

Führerschein in der Wallet-App startet: Arizona in den USA macht den Anfang

Auf der vergangenen WWDC21 kündigte Apple einen Schwung an neuen Funktionen für iOS an, darunter auch die Option, den Führerschein und Personalausweis digital auf dem iPhone in der Wallet-App abzulegen. Nun macht mit Arizona der erste US-Bundesstaat Nägel mit Köpfen.

Personalausweis und Führerschein können ab sofort digital abgelegt werden

Die Funktion wurde mit iOS 15 angekündigt, Apple verschob die Einführung allerdings immer wieder. Mittels US-Pressemitteilung kündigt der Konzern nun an, dass sich ab sofort der Führerschein und der Personalausweis digital in der Wallet-App ablegen lassen. Hier gibt es aber eine gewichtige Einschränkung: Nur Einwohner des US-Bundesstaat Arizona haben aktuell diese Möglichkeit. Apple selbst äußerte sich in Person von Jennifer Bailey, Vice President of Apple Pay and Apple Wallet, wie folgt dazu:

Wir freuen uns, heute den ersten Führerschein und die erste staatliche ID in Wallet nach Arizona zu bringen und den Einwohnern eine einfache, sichere und private Möglichkeit zu bieten, ihren Ausweis auf Reisen mit nur einem Tippen auf ihr iPhone oder ihre Apple Watch vorzulegen. Wir freuen uns darauf, mit vielen weiteren Staaten und der TSA zusammenzuarbeiten, um Benutzern in den USA IDs in Wallet zu bringen.“

Weitere US-Bundesstaaten sollen bald folgen

Einwohner des Bundesstaates Arizona können ihren digital hinterlegten Führerschein und Personalausweis anschließend auch zum Boarding am Phoenix Sky Harbor International Airport nutzen.

Zudem kündigte Apple an, dass weitere Bundesstaaten demnächst folgen sollen. Dazu zählen:

Colorado

Hawaii

Mississippi

Ohio

und das US-Territorium Puerto Rico

Einführung in Deutschland steht in den Sternen

Wann diese Funktion nach Deutschland kommen könnte, ist derzeit gänzlich unklar. Die Behörden hierzulande haben einen gefährlichen Mix aus technischer Ahnungslosigkeit und fehlendem Willen, hier sei stellvertretend an das Desaster mit der Ausweis2App und der Führerschein-App erinnert. Beide Apps hatten direkt zum Start mit massiven Serverproblemen zu kämpfen, offenbarten gravierende Sicherheitslücken und wurden kurze Zeit später wieder komplett aus dem App Store genommen – um das Projekt neu zu evaluieren und potenzielle Sicherheitslücken im Backend zu schließen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!