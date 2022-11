Home Daybreak Apple Ex-Apple-Mitarbeiter vor Gericht | Face ID fehlerhaft mit iOS 16? | Nominierungen für Apple TV+ – Daybreak Apple

Guten Morgen! Ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter muss sich nun vor Gericht verantworten, doch was wird ihm genau vorgeworfen? Wir haben die Antwort. Außerdem fragten wir euch, ob Face ID mit iOS 16 bei euch gestört ist und Apple TV+ sahnt mehrere „Children’s & Family Emmy Awards“-Nominierungen ab. Die News zum Tagesstart.

Ehemaliger Apple-Mitarbeiter wegen Betrug angeklagt

Der Ex-Mitarbeiter von Apple Dhirenda Prasad bekannte sich vor Gericht für den Betrug zum Nachteil des Unternehmens schuldig. In seiner Zeit bei Apple von 2008 bis 2018 fälschte er Bestellungen und Rechnungen für Komponenten. Bei seinen Komplizen handelte es sich um Partner aus der Lieferkette. So verursachte er einen Schaden von rund 17 Millionen US-Dollar für das Unternehmen aus Kalifornien. Durch diese Aktivitäten wird Prasad obendrein des Steuerbetruges beschuldigt. Ihn erwarten lange Haftstrafen und Geldbußen.

Face ID funktioniert mit iOS 16 nicht

Bereits seit dem Launch von iOS 16 beklagen sich Nutzer über Probleme mit Face ID. Mit der Veröffentlichung von iOS 16.1, also fast zwei Monate später, scheinen die Fehler noch immer nicht behoben zu sein. Betroffene berichten zum Beispiel von Fehlermeldungen, wonach die Gesichtserkennung nicht verfügbar sei oder erst eingerichtet werden solle. Techniker im Apple Store sprechen indes von Hardwarefehlern. Ein offizielles Statement seitens Apple gibt es noch nicht.

Apple TV+: 17 Nominierungen für die „Children´s & Family Emmy Awards“

Apple TV+ konnte sich bereits mehrere Awards für seine Inhalte und Schauspieler einheimsen. Genauer gesagt sind es bereits über 200 an der Zahl, demnächst eventuell sogar noch ein wenig mehr. Der Dienst ist nämlich siebzehnmal für die „Children´s & Family Emmy Awards“ nominiert. Diese Zahl ist zwar beeindruckend, doch an Disney+ mit 78 und Netflix mit 85 Nominierungen kommt das noch nicht heran. Verliehen werden die Preise am 10. und 11. Dezember.

Darüber berichteten wir außerdem

Sämtliche Computer-Hersteller können aktuell nur mehr rückläufige Verkäufe vermelden, doch Apple schrieb im letzten Quartal wieder einmal rekordverdächtige Zahlen. Hier lest ihr alle Details.

Es gibt ein neues, großes WhatsApp-Update. Dieses kommt mit einem Community-Feature und einem höheren Limit für die Anzahl von Gruppenmitgliedern.

Netflix führte vor nicht allzu langer Zeit ein Basisabo ein, welches bereits in Deutschland buchbar ist. Allerdings wird es erst später auf den Apple TV kommen.

Hier sind wir am Ende unserer Zusammenfassung. Nun wünschen wir euch ein erholsames Wochenende!

