Home iCloud / Services Apple TV+ sichert sich 17 Nominierungen für die „Children´s & Family Emmy Awards“

Apple TV+ sichert sich 17 Nominierungen für die „Children´s & Family Emmy Awards“

Gemessen an der Quantität der Inhalte ist Apple TV+ unfassbar erfolgreich: Über 200 Awards konnte sich der Streamingdienst aus Cupertino sichern. Vielleicht kommen demnächst ein paar weitere Awards hinzu

17x nominiert

Mitte Dezember werden die „Children´s & Family Emmy Awards“ verliehen und Apple konnte sich gleich 17 Nominierungen sichern. Dies berichtet unter anderem das US-Branchenblatt Deadline. Apple TV+ wurde in folgenden Kategorien nominiert:

Outstanding Preschool Series: Helpsters

Outstanding Children’s or Family Viewing Series: Fraggle Rock: Back to the Rock

Outstanding Non-fiction Program: Who Are You, Charlie Brown?

Outstanding Special Class Animated Program: El Deafo

Outstanding Guest Performance in Preschool, Children’s or Young Teen Program: Chris Diamontopoulos as Owen Quinn – Ghostwriter

Outstanding Younger Voice Performer in an Animated or Preschool Animated Program: Kyrie McAlpin as Emma – Doug Unplugs

Outstanding Host: Jack McBrayer – Hello, Jack! The Kindness Show

Outstanding Writing for a Live Action Preschool or Children’s Program: Who Are You, Charlie Brown?

Outstanding Directing for a Single Camera Program: Who Are You, Charlie Brown?

Outstanding Directing for a Preschool Animated Program: Stillwater

Outstanding Music Direction and Composition for an Animated Program: Snoopy Presents: To Mom (and Dad), with Love

Outstanding Original Song: “It’s the Small Things, Charlie Brown” – It’s the Small Things, Charlie Brown

Outstanding Cinematography for a Live Action Single Camera Program: Fraggle Rock: Back to the Rock

Outstanding Editing for a Single Camera Program: Fraggle Rock: Back to the Rock and Who Are You, Charlie Brown?

Outstanding Editing for a Preschool Animated Program: Stillwater

Outstanding Art Direction/Set Decoration/Scenic Design: Fraggle Rock: Back to the Rock

Das ist durchaus beeindruckend, doch Disney+ mit 78 bzw. Netflix mit gleich 85 Nominierungen dürften hier den Löwenanteil unter sich ausmachen. Verliehen werden die Awards am 10. Dezember und 11. Dezember

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!