Ex-Apple-Mitarbeiter wegen Betrugs in Millionenhöhe angeklagt

Der ehemalige Apple-Mitarbeiter Dhirendra Prasad hat sich schuldig des Betrugs zum Nachteil von Apple bekannt. Er fälschte jahrelang Bestellungen und Rechnungen für Komponenten und arbeitete hierbei mit mehreren Partnern in der Lieferkette zusammen. Hierbei bewies er eine erhebliche kriminelle Kreativität.

Apple ist in den letzten Jahren ein erheblicher Schaden durch ein kriminelles Trio entstanden. Eins seiner Mitglieder arbeitete im Unternehmen. Dhirendra Prasad war von 2008 bis 2018 für Apple tätig und zwar im Bereich der Koordinierung weltweiter Lieferketten, wie die nordkalifornische Bezirksstaatsanwaltschaft zitiert wird. In dieser Zeit hatte Prasad einen erheblichen Schaden in Höhe von rund 17 Millionen Dollar in Apples Bilanzen angerichtet.

Hierzu arbeitete er mit mehreren Komplizen zusammen. 2013 ließ er etwa Mainboards an CTrends . liefern, hierbei drehten die beiden Akteure es so, dass Apple für die Komponenten zweimal bezahlt hatte.

2016 lieferte Apple Komponenten an Quality Electronics Distributors, Inc. Mit Hilfe von Prasad gelang es, diese Teile neu zu etikettieren und sie an Apple zurückzusenden, wo sie erneut verbucht wurden.

Lange Haftstrafen und hohe Geldstrafe droht nach Verurteilung

Im weiteren wird Prasad zur Last gelegt, durch seine Aktivitäten Steuerbetrug in sechsstelliger Höhe begangen zu haben. Zudem hatte er laut Einschätzung der Anklagebehörde eine Reihe von Scheinbuchungen erzeugt. Dem Angeklagten drohen nach einer Verurteilung bis zu 25 Jahre Haft, zudem wird ihm wohl eine Geldstrafe in Höhe von fünf Millionen Dollar auferlegt.

