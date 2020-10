Home Apple Watch Die Apple Watch SE überhitzt vereinzelt, kennt ihr das?

Die Apple Watch SE hat möglicherweise ein Problem mit Überhitzung: Verschiedene Berichte sprechen von deutlich zu heißen Apple Watch-Modellen. Diese betreffen allerdings aktuell nur Nutzer aus Südkorea. Hat sich eure Apple Watch SE zwischenzeitlich schon einmal merkwürdig verhalten?

Die Apple Watch SE ist die aktuelle Mittelklasse der Apple Watch. Während die alte Apple Watch Series 3 noch immer verkauft wird, bietet die Apple Watch SE eine robuste Leistung für einen übersichtlichen Preis. Nun berichten allerdings vereinzelt Nutzer von Problemen mit dem neuen Modell der Uhr.

Diese Schilderungen wurden etwa auf der Plattform Reddit veröffentlicht und beschreiben ein Verhalten der Überhitzung der Apple Watch SE. So berichtet etwa ein Nutzer, er habe seine Apple Watch SE am 08. Oktober erhalten. In der Nacht des Folgetages erwachte er durch ein Hitzegefühl am Handgelenk, ausgehend von der Apple Watch.

Nachdem er sie schnell abnahm, fand er ein gerötetes Handgelenk vor. Die Apple Watch zeigte zu diesem Zeitpunkt keine Verbindungen an, der Sound zur Ortung über die Wo ist-App wurde aber anstandslos gespielt.

Problem tritt offenbar nicht massenhaft auf

Andere Nutzer berichten übereinstimmend, das Problem trete während des Tragens der Apple Watch SE auf oder während des Ladens. Es soll sich auch ein gelber Fleck oben rechts auf der Watch bilden, der Nutzern nach einer Ladung auffällt.

Bis jetzt wurden allerdings nur wenige Berichte dieses Phänomens entdeckt, alle stammen aus Südkorea. Es ist nicht klar, wieso offenbar nur Nutzer aus diesem Markt von dem Problem betroffen sind, denkbar wäre ein Produktionsproblem, das in einer bestimmten Fertigungslinie auftrat. Apple hat sich zu der Thematik noch nicht geäußert, dürfte aber schnell aktiv werden, sollte sich zeigen, dass hier ein größeres Problem vorliegt.

Habt ihr bei eurer Apple Watch SE ein vergleichbares Verhalten beobachten müssen?

