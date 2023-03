Home Apps Deutschlandticket bekommt eigene App

Deutschlandticket bekommt eigene App

Nach sehr langwierigen und zähen Verhandlungen wird das Deutschlandticket am 01. Mai 2023 zum Preis von 49 Euro bundesweit in allen Transportmöglichkeiten des Nahverkehrs an den Start gehen. Über Sinn oder Unsinn ließe sich streiten, doch das tut hier nichts zur Sache. Was wir aber irritierend finden, es wird dafür wieder eine eigenständige App geben.

Eigenständige App für das 49-Euro-Ticket

Analog zum 9-Euro-Ticket wird auch der Nachfolger eine eigenständige App bekommen. Die neue Anwendung hört auf den Namen „Dein Deutschlandticket“ und wieder von der Mobility inside Holding entwickelt. Die wurde von der Deutschen Bahn schon in der Vergangenheit für Projekte dieser Art beauftragt und es bleibt ein Geschmäckle.

Erneute Verschwendung von Steuergeldern

Die Kritik, die damals für das 9-Euro-Ticket galt (es handelte sich damals um ein auf drei Monate begrenztes Projekt) kommt auch hier wieder zum Tragen. Wir stellen uns die Frage, wieso es eine eigene App benötigt. Sowohl die offizielle DB-App als auch diverse Apps der einzelnen Nahverkehrs-Unternehmen werden das Ticket selbst vertreiben. Dies hatte die Bahn in einer eigenen Pressemitteilung angekündigt. Außerdem sind wieder IC- und ICE-Verbindungen ausgeschlossen. Außerdem ist noch unklar, wie es in ländlichen Gebieten bei Kooperationen mit Taxi-Services ausieht.

Laut der Mobility Inside Holding GmbH ist die App allein deshalb notwendig, weil es sich erstmals um ein rein digitales Angebot handelt. Eine Aussage, die uns nicht überzeugt. Immerhin bietet die App einige Zusatzfunktionen an. So lassen sich Leihräder und -Scooter sowie Autos aus Carsharing-Angeboten buchen. Später sollen noch Bike-Sharing-Angebote auswählbar sein. Unter dem Strich aber hätte das dafür bereitgestellte Geld jedoch in die Verbesserung der Infrastruktur fließen sollen. Das Ticket geht zwar den undurchsichtigen Tarifdschungel an und vereinheitlicht das Preissystem, doch das ist nur eines der Hauptprobleme. Es fehlt primär an Infrastruktur (zusätzliche Gleise, Weichen, Stellwerke etc), Zügen sowie den Verbindungen mit akzeptabler Taktung hauptsächlich abseits der urbanen Gebiete, damit der ÖPNV eine echte Alternative für das eigene Auto sein kann.

Die App kommt Anfang April in die App Stores

Die App wird sowohl für iOS als auch Android entwickelt und lässt sich kostenfrei herunterladen. Ab dem 03. April 2023 soll diese dann zur Verfügung stehen. Wichtig zu wissen, das Abo lässt sich übrigens monatlich kündigen.

