DEAL: Bosch Smart Home bis zu 28 % reduziert

Nachdem wir uns gestern die Philips Hue Produkte angeschaute haben, möchten wir euch heute gerne die Bosch Smart Home Geräte vorstellen, denn auch hier lässt sich bei Amazon der ein oder andere Euro einsparen. Zudem hält Amazon für alle Amazon-VISA Neukunden aktuell eine Startgutschrift in Höhe von 40 Euro bereit, die ihr auf euren Einkauf einsetzen könnt.

Kommen wir zuerst zu den Bosch Smart Home Produkten.

Funk Fernbedienung Twist mit Alarmfunktion -17 %

Dank der Fernbedienung, die einfach an der Wand montiert wird, lässt sich das gesamte Bosch Smart Home System steuern. Ihr benötigt dafür den separat erhältlichen Smart Bosch Controller.

Bosch Smart Home Funk Fernbedienung Twist mit Alarmfunktion – Schnelles und einfaches Aktivieren / Deaktivieren des Bosch Smart Home Alarmsystems

Smart Home Controller

Bosch Smart Home Controller - Variante für Deutschland und Österreich

Sicherheit Starter-Set -7 %

Seid ihr noch ganz am Anfang und gerade dabei euer Heim ein wenig smarter zu gestalten, dann ist dieses Starter-Set bestehend aus dem Controller, dem Bewegungsmelder, dem Rauchmelder und dem Tür-/ Fensterkontakt genau das Richtige für den Einstieg.

Bosch Smart Home Sicherheit Starter-Set mit App-Funktion - Variante für Deutschland und Österreich

Smart Home Rauchmelder -25 %

Weitere Rauchmelder lassen sich für knapp 60 € beliebig nachrüsten.

Bosch Smart Home Rauchmelder mit App-Funktion - Variante für Deutschland und Österreich

Home Tür-/Fensterkontakt – 27 %

Und auch zusätzlich Tür-/Fensterkontakte sind für knapp 29 € aktuell immerhin um mehr als 10 € reduziert.

Bosch Smart Home Tür-/Fensterkontakt mit App-Funktion - Variante Deutschland

Smart Home Bewegungsmelder -28 %

Der Bewegungsmelder erkennt zuverlässig Bewegungen und wird zudem von kleinen Tieren bis 25 Kg nicht versehentlich ausgelöst.

Bosch Smart Home Bewegungsmelder mit App-Funktion - Variante für Deutschland und Österreich

Kommen wir nun zu der oben angekündigten Amazon.de-VISA-Karte.

Amazon-VISA-Karte mit 40 Euro Startgutschrift

Entscheidet ihr euch eine VISA Karte über Amazon zu beantragen, dann belohnt euch der Versandriese aktuell mit einer Startgutschrift in Höhe von 40 Euro. Das Angebot richtet sich sowohl an Prime Kunden, wie auch an jene, die kein Prime Konto besitzen. Allerdings profitieren Prime Kunden noch von weiteren Vorteilen, wie beispielsweise bis zu 3% Cashback und Gebühren für die VISA Karte werden auch nicht erhoben. Nicht-Prime Mitglieder zahlen ab dem zweiten Jahr einen Jahresbeitrag von 20 €.

Die Amazon.de VISA Karte

