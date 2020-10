Home Apps COVID-19: Inzidenzwert als Homescreen-Widget verfügbar

COVID-19: Inzidenzwert als Homescreen-Widget verfügbar

Um einen einen bundesweiten Lockdown wie in der ersten Jahreshälfte zu vermeiden, setzt man nun auch endlich in allen Bundesländern auf das sogenannte Ampelsystem zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie. Der ausschlaggebende Punkt ist dabei der sogenannte Inzidenzwert, welcher angibt wie viele Personen es auf 100.000 Einwohner gibt. Daraus ergeben sich dann die entsprechenden, lokalen Einschränkungen und Einstufungen in Risikogebiete. Auf GitHub gibt es für iOS-Nutzer inzwischen Code, womit man sich sein eigenes Inzidenz-Widget erstellen kann. Die Daten dafür werden direkt vom Robert-Koch-Institut (RKI) bezogen.

Benötigt wird hierzu neben dem Code die App Scriptable, welche kostenfrei im AppStore erhältlich ist. In der App selbst erstellt man danach ein neues Script und fügt den Raw-Code von GitHub in dieses ein. Danach führt man die App kurz aus, erlaubt den Standortzugriff und schon kann man sich das Inzidenz-Widget auf den Homescreen ziehen.

Für Nutzer der Corona-Warn-App des Bundes ist das Widget allerdings kein Ersatz. Es stellt nur eine weitere Informationsquelle bereit.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!