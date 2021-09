Home Apple Bosch Smart Home mit neuem Flüstermodus für Heizkörper-Thermostate

Machen wir uns nichts vor: Der Sommer liegt in seinen letzten Zügen und der Herbst steht vor der Tür. Also kommen die smarten Heizkörper-Thermostate zum Einsatz und wer hier auf Bosch setzt, darf sich über ein spannendes Update freuen.

Bosch Smart Home 10.2.0

Mit dem neuen App-Update auf Version 10.2.0 (Affiliate-Link) bringt Bosch für seine smarten Heizkörper-Thermostate eine neue und spannende Funktion an: Nämlich den sogenannten „Flüstermodus“. Mit dessen Hilfe soll die Geräuschentwicklung der Stellmotoren deutlich minimiert werden und so beispielsweise nachts deutlich leiser arbeiten. Dankenswerterweise lässt sich diese Funktion für jedes Thermostat einzeln aktivieren. Der dafür notwendige Schalter befindet sich in den Einstellungen des Gerätes. Es gilt allerdings zu bedenken, dass diese Option die Batterielaufzeit verkürzt.

Dimmfunktion für die Universalschalter

Im System von Bosch Smart Home gibt es bereits seit diverser Zeit Universalschalter. Diese bekommen nun mit dem neuen Update der App einen Dimmfunktion spendiert. Die dafür notwendige Einstellung findet Ihr im App-Bereich „Verwaltung“ >> „Geräte“. Zu guter Letzt noch der Hinweis auf die erweiterten Automatisierungsoptionen in der App. Ihr könnt hier jetzt auch „oder“-Bedingungen verwenden, um sich beispielsweise beim Verlassen des Hauses an offene Fenster erinnern zu lassen

Bosch Spexor erkennt nun Brandgase

Der Bosch Spexor ist ein mobiles Alarmsystem von Bosch und speziell für den Einsatz in Campern konzipiert. Dieser erhält nun eine neue Funktion zum Erkennen von Brandgasen. Dies ist aber nur im Rahmen des eines beta-Tests möglich. Voraussetzung ist, dass ihr den Spexor selbst sowie die zugehörige App mit aktuellen Software-Versionen betreibt. Genauere Informationen findet ihr hier dazu. Allzu schnell daran gewöhnen solltet Ihr Euch nicht daran: Die kostenfreie Testphase gilt nur bis zum 15. Oktober, anschließend soll die Option kostenpflichtig vermarktet werden

