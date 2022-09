Home Daybreak Apple Bestseller iPhone 14 Pro Max | Akku schneller leer mit iOS 16 | HomePod-Gruppen in iOS 16.1 – Daybreak Apple

Einen wundervollen gute Morgen! Heute geht es um die Verkäufe des iPhone 14 Pro Max, ob mit iOS 16 der Akku schneller leer wird und dass man mit iOS 16.1 jetzt HomePod-Gruppen erstellen kann. Das und noch viel mehr, gleich hier.

iPhone 14 Pro Max: Trotz allem am meisten verkauft

Trotz der ein oder anderen Schwierigkeit beim Start, ist das neue iPhone 14 Pro Max das beliebteste iPhone 14 unter den neuen Modellen. Etwa 30 – 35% aller iPhone 14 Verkäufe gehen auf dieses Gerät zurück. Und das, obwohl es mehrere kleine Fehler zu beginn gab, besonders mit der Kamera und auch trotz des sehr hohen Preises.

Akku entleert sich schneller mit iOS 16

Es mehren sich Beschwerden der Nutzer, dass sich unter iOS 16, gerade auf älteren Geräten, die Akkulaufzeit deutlich verkürzt hat. Unter anderem soll es auch Probleme mit der Spotlight-Suche geben, die nun deutlich langsamer abläuft. Habt ihr auch diese Erfahrungen gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

HomePod-Gruppen mit iOS 16.1

In der neuen Beta des Betriebssystems arbeitet Apple daran, dass ihr mehrere HomePods in Gruppen zusammenfügen und diese gleichzeitig steuern könnt. Dies ist bereits möglich, nur verschwinden diese Gruppen an HomePods immer wieder, sobald das abspielen einmal beendet wurde. Dies könnte sich mit dem neuen Update nun ändern.

Was sonst noch wichtig war

Das war es mal wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Donnerstag und bis zum nächsten mal!

