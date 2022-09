Home Hardware Amazon: Hardware-Event angekündigt, vorab neue Fire HD8-Tablets

Was bei Apple schon längst Usus ist, hat sich auch bei den anderen Herstellern durchgesetzt. Die eigenen Dienste und Services laufen am besten auf der eigenen Hardware. Dazu zählt auch Amazon und hier gibt es Neuigkeiten zu vermelden.

Event am 28. Oktober

Auch Amazon nutzt den Herbst traditionell, um seine Produkte auf Vordermann zu bringen. Dabei kümmerte man sich stets um die Echo-Hardware. Vergangenes Jahr präsentierte man zudem einen Echo-Roboter, Apfelpage berichtete. Kommenden Mittwoch, den 28. September um 18:00 Uhr ist es wieder so weit. Unklar ist, was genau Amazon präsentieren wird, doch neue Echo-Lautsprecher dürften auf jeden Fall dabei sein. Und unserer Meinung nach könnte der Echo Studio auf jeden Fall einmal modernisiert werden. Doch es gibt bereits jetzt die ersten Vorboten .

Neue Fire HD 8-Tablets

Den neuen Kindle haben wir bereits hier vorgestellt, der dürfte auf dem Event nicht zu sehen sein. Ebenfalls abgefrühstückt hat Amazon seine Tablets, zumindest die kleine Variante. Die Variante mit 8 Zoll umfasst fortan mit dem Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, Fire HD 8 Kids und Fire HD 8 Kids Pro insgesamt vier Geräte. Von der Größe her möchte Amazon das iPad mini angreifen und mit Blick auf den Preis dürfte das auch gelingen. Die günstigste Version kostet knapp 115 Euro, dafür kann sich die Ausstattung sehen lassen. Amazon hat die neue Version des Fire HD 8 mit einem gegenüber dem Vorgänger um 30 Prozent schnelleren Prozessor ausgestattet und ermöglicht Split-Screen-Funktionen oder auch die Verwendung von Bild-in-Bild beispielsweise im Zusammenspiel mit der Prime-Video-App. Wie Apple legt auch Amazon besonderen Fokus darauf, dass sich die hauseigenen Dienste bestmöglich auf den Geräten nutzen lassen.

Der Speicher beträgt zwar nur 32 GB bzw. 64 GB, er lässt sich ohne Probleme aber mittels microSD-Karte erweitern. Eine Akkuladung hält bis zu 30 Stunden durch und laut eigener Aussage sollen die neuen Tablets bei Falltests doppelt so widerstandsfähig wie das iPad mini sein. Amazon bietet das Fire HD darüber hinaus auch in frisch überarbeiteten Versionen für Kinder von drei bis sieben Jahren beziehungsweise als Pro-Version für Kinder im Schulalter an.

Die Geräte beinhalten eine für Kinder optimierte Hülle, einen erweiterten Garantieumfang und zusätzliche inhaltliche Optionen.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden Kids-Varianten kosten jeweils 159,99 Euro und kommen mit zusätzlichem Garantieumfang. Die Basisversion des Fire HD 8 ist für 134,99 Euro erhältlich. Zudem gibt es davon noch eine Plus-Version, die mehr Arbeitsspeicher und eine Möglichkeit zum drahtlosen Laden anbietet. Einen Preis für dieses Modell nennt Amazon jedoch noch nicht. Das normale Fire HD 8-Tablet lässt sich übrigens schon bei Amazon bestellen:

