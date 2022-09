Home Apps Spotify Audiobooks gestartet – kein Rabatt für Kunden von Spotify Premium

Spotify Audiobooks gestartet – kein Rabatt für Kunden von Spotify Premium

Musikstreaming ist ein hart umkämpfter Markt, mit dem sich kaum nennenswerte Gewinne realisieren lassen. Gänzlich anders sieht es hingegen bei Hörbüchern aus, audible ist das beste Beispiel. Spotify folgt dem Beispiel nun und bietet nach der Auslistung der Hörbücher nun den dafür notwendigen neuen Service an. Der hört auf den Namen Spotify Audiobooks, ist vorerst nur in den USA verfügbar.

Spotify Audiobooks gelauncht

Spotify fing vor geraumer Zeit an, seine Hörbücher aus Spotify auszulisten, um diese gebündelt in einem eigenständigen neuen Service anzubieten.Diese ist seit heute verfügbar, wie man mittels Pressemitteilung ankündigte. Für Hörer hat das einige Vorteile, bieten die Schweden dafür ein neues User-Interface an. Dieses soll Bedienung deutlich vereinfachen. Die bisher verfügbaren Hörbücher waren wie klassische Musikstücke organisiert – also ohne Möglichkeit, nach einer Weile direkt wieder da einzusteigen, wo man aufgehört hatte. Zum Start verfügt der neue Service über 300.000 verschiedene Hörbücher von großen Verlagen wie Penguin Random House, Hachette Book Group und Simon & Schuster sowie von einzelnen Autoren, die man kaufen und anhören kann.

Spotify setzt aktuell auf einen Einzelkauf

Spotify setzt aktuell darauf, dass sich Kunden das Hörbuch einzeln kaufen. Die Preise sollen sich auf einem ähnlichen Niveau wie audible bewegen, allerdings ohne eine Flatrate. Und den aktuellen Kunden von Spotify Premium wird auch kein gesondertes Rabattangebot unterbreitet. Wer Kunde ist, muss ebenfalls den neuen Preis für Spotify Audiobooks zahlen. Das ist ein ungewöhnlicher Schritt. Ob und wann das Angebot zudem nach Europa bzw. Deutschland kommt, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

