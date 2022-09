Home Apps Ausgeleuchtet: Philips Hue vorerst ohne neue Lampen

Verfasst von Patrick Bergmann // 21. September 2022 um 13:48 Uhr // Apps // // 1 Kommentar

Will man seine Beleuchtung smart machen und möglichst viele Szenarien abdecken, kommt man kaum um Philips Hue herum. Doch die App ist eher funktional, doch mal will das ändern. Gefühlt gibt es aktuell fast im Wochentakt ein neues Update. Und dann haben wir noch schlechte Nachrichten bezüglich neu angekündigter Leuchtmittel.

Hue-App in Version 4.26.0

Das seit gestern verfügbare Update der Hue-App hebt diese auf die Version 4.26 und kümmert sich wieder einmal um die Automationen. Konkret lässt sich eine Anwesenheit simulieren, mit der man in festgelegten Räumen das Licht einschalten kann. Anbei einmal die Release-Notes aus dem iOS App Store:

Probieren Sie die neue Mimic-Präsenzautomation aus! Diese Automatisierung schaltet Ihr Licht zu den Zeiten ein und aus, zu denen Sie es in den ausgewählten Räumen normalerweise benutzen würden. Das gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit, wenn Sie nicht zu Hause sind. Sie finden sie auf der Registerkarte Automatisierungen.

Das Update ist natürlich kostenfrei. Wichtig ist nur, dass die neuen Funktionen die aktuelle Hue-Bridge voraussetzt. Die lässt sich ganz einfach an der rechteckigen Form erkennen.

Hue Lightguide bis auf Weiteres verschoben

Kurz vor der IFA wurde bekannt, dass Hue eine neue Leuchtmittelserie namens Hue Lightguide auf den Markt bringen will, Apfelpage berichtete. Im Prinzip kombiniert Hue das Prinzip der Filament-Leuchtmitteln mit der Farbwiedergabe. Doch das scheint enorme Schwierigkeiten zu machen. So hat Philips Hue alle Produktvorschauseiten entfernt und zudem die bereits geringen ausgelieferten Chargen an die Händler zurückgerufen. Gegenüber HueBlog äußerte man sich wie folgt dazu:

Für Philips Hue steht die Qualität seiner Produkte an oberster Stelle. Um diesem Anspruch auch weiterhin gerecht zu werden, wird die Markteinführung der Philips Hue Lightguide-Serie und der dazugehörigen Kordelhaltungen bis auf Weiteres verschoben. Im Rahmen kürzlich durchgeführter Tests wurde eine optische Unregelmäßigkeit festgestellt, die mit den Ansprüchen von Philips Hue nicht vereinbar ist. Aus diesem Grund führt das Unternehmen nun weitere Tests durch, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Lightguide-Serie den hohen Qualitätsansprüchen von Philips Hue gerecht wird.“

Das klingt nicht so, als würde man den selbst anvisierten Marktstart im 4. Quartal 2021 einhalten können. Tendenziell ist also erst im neuen Jahr mit der Serie zu rechnen.

