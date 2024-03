Home iCloud / Services „Beschütze sie“ auf Apple TV+ bekommt zweite Staffel

„Beschütze sie“ auf Apple TV+ bekommt zweite Staffel

Abseits der Highlight-Serien hat Apple TV+ auch ein paar Serien im Portfolio, die etwas unterschätzt sind. Dazu gehört auch die Serie „Beschütze sie“ mit Jennifer Garner in der Hauptrolle. Fans der Serie dürfen sich auf gute Nachrichten freuen.

Apple TV+ bestätigt zweite Staffel

Apple TV+ hat die zweite Staffel seiner fesselnden Mysterie-Serie „The Last Thing He Told Me“ (Im Deutschen hört die Serie auf den Namen „Beschütze Sie“) angekündigt. Die Serie basiert auf der bevorstehenden Fortsetzung des gefeierten Nr. 1 New York Times-Bestsellerromans und Reese Witherspoons Buch Club-Auswahl von Laura Dave. Die Buchfortsetzung soll 2025 bei Simon & Schuster/Marysue Ricci Books in den USA und Penguin Random House/Century Books in Großbritannien, Australien und Neuseeland erscheinen, im Anschluss soll die zweite Staffel bei Apple TV+ ausgestrahlt werden. Details zum Handlungsstrang oder zum konkreten Ausstrahlungsstart sind derzeit noch nicht verfügbar. Jennifer Garner wird wieder die Hauptrolle übernehmen und zudem auch als eine der ausführenden Produzenten fungieren.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!