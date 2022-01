Home Videos „Beach“: Sommerfeeling im Shot on iPhone 13-Video

„Beach“: Sommerfeeling im Shot on iPhone 13-Video

Im neuen Shot on iPhone 13-Video „Beach“ erleben wir ein sommerliches Feeling an einem Strand, es wurde vom Youtube-Kanal Rupen´s Film aufgenommen.

An einem regnerischen Tag ist der Kurzfilm eine echte Freude.

Sommerlicher Strand

Das Shot on iPhone 13 Pro Max Cinematic-Video „Beach“ des Youtubers Rupen´s Film hat einen Strand im Fokus und bereitet ein sommerliches Gefühl.

Die Meeresbrandung ist besonders gut eingefangen worden, da wir sehen, wie das Wasser heran rauscht und sich am Sandstrand bricht. Die Sonne spiegelt sich auf der Oberfläche des Meeres und als Zuschauer möchte man zu gerne sofort selbst ins Wasser springen.

iPhone 13 Pro Max als Kamera

Für sein Video verwendete Rupen´s Film die Kamera des iPhone 13 Pro Max und setzte hierbei auf den Cinematic-Modus. Das Kamerasystem versetzt den Filmer in die Lage, Videoaufnahmen in Hollywood-Qualität zu drehen, so Apple während der Präsentation.

In Kombination mit Schnitten und Schwenks ist ihm ein chilliger Clip gelungen, der uns Zuschauer vor allem an regnerischen Tagen von einem Strandurlaub träumen lässt.

