AVM stellt für die ersten (Glasfaser)-FRITZ!Boxen FRITZ!OS 7.80 zur Verfügung

Das heimische WLAN-Netzwerk ist heute wichtiger denn je, dafür braucht es einen entsprechend leistungsstarken Router. Die FRITZ!Boxen von AVM haben sich als solide Option herausgestellt, die im Alltag alle wichtigen Bedürfnisse erfüllen können. Dies liegt auch an der Software und hier gibt es ein wichtiges Update.

FRITZ!OS 7.80 ist verfügbar

Echte Kenner mögen die Nase rümpfen, dich die FRITZ!Boxen in Kombination mit FRITZ!OS bieten unserer Meinung nach eine gute Spagat zwischen erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten und einfacher Bedienbarkeit. Für ausgewählte Modelle hat AVM mit FRITZ!OS 7.80 noch einmal an der Bedienbarkeit gewerkelt:

Die FRITZ!Box 5590 Fiber und 5530 Fiber, die direkt am Glasfaseranschluss laufen, erhalten diese Funktionen:

Innovative Glasfaserübersicht auf der Benutzeroberfläche. Anwender erhalten alle wichtigen Informationen zum Anschluss, der Geschwindigkeit sowie zu Verbindungstyp und –qualität.

Vereinfachte Einrichtung des Internetzugangs bei immer mehr Anbietern wie Deutsche Telekom, 1&1, Vodafone, O2

Der Push Service für „FRITZ!Box-Info“ wurde um Detailinformationen zum Glasfaseranschluss erweitert.

Viele Detailverbesserungen für stabile und sichere Verbindungen

Die FRITZ!Box 7590 AX und 7530 AX, die am Glasfasermodem angeschlossen sind, erhalten folgende Neuheiten:

Die Einrichtung bei einem Anschluss an ein Glasfasermodem (ONT) wurde deutlich vereinfacht.

Die Geschwindigkeit zwischen LAN 1/WAN der FRITZ!Box und dem Glasfasermodem wird auf der Übersichtsseite angezeigt.

Viele Detailverbesserungen für stabile und sichere Verbindungen

FRITZ!Box – Ersteinrichtung per MyFRITZ!App

Außerdem bereitet AVM mit FRITZ!OS 7.80 die vier FRITZ!Box-Modelle für den neuen Einrichtungsassistenten der MyFRITZ!App vor, der demnächst für iOS und Android angeboten wird. Der geplante „Wizard“ ermöglicht es, eine neue FRITZ!Box am Glasfaser- und DSL-Anschluss schnell und intuitiv per Smartphone oder Tablet in Betrieb zu nehmen. Während der Ersteinrichtung führt die App Anwender schrittweise und interaktiv durch die Installation. Darüber hinaus gibt die App nützliche Hinweise zu WLAN-Gastzugang, Kindersicherung, Rufsperren und vielem mehr.

Wie installiert ihr das Update?

Das Update wird über die Oberfläche der FRITZ!Box installiert. Dazu gebt Ihr einfach fritz.box in die Adresszeile des Browsers ein und meldet euch dann mit dem Gerätepasswort an. Anschließend navigiert Ihr zum Reiter „System“und dort zum Menüpunkt „Update“. Hier tippt Ihr dann einfach auf den Button „Neues FRITZ!OS suchen“. Da die FRITZ!Box anschließend neu gestartet wird, solltet Ihr die Installation des Updates in den Abend verschieben.

