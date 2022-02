Home Apps Mimestream angeschaut: Native Gmail-App für den Mac

Immer öfter liest man im Internet von der App Mimestream, welche sich derzeit in einer Beta-Phase befindet. Was diese zu bieten hat, klären wir in diesem AppSalat.

Mimestream ist eine native macOS-App und ein Client für Gmail. Emails von anderen Diensten, wie etwa iCloud oder Microsoft 365, lassen sich nicht abrufen. Die App befindet sich derzeit im Beta-Stadium, sie ist also aktuell noch kostenlos, und wurde von einem ehemaligen Apple-Mitarbeiter, welcher für die Mail-App zuständig war, entwickelt.

Mimestream: Einrichtung

Bevor es mit der Benutzung losgehen kann, muss man zumindest einen Google-Account verknüpfen. Das Anmeldefenster wird dabei im Standardbrowser des Macs geöffnet, im besten Fall muss man den gewünschten Account also nur mehr anklicken, wenn man schon angemeldet ist. Im Anschluss kann man noch bestimmen, ob Emails in die von Google angefertigten smarten Kategorien eingeteilt werden sollen und ob man Benachrichtigungen erhalten möchte.

Mimestream: Eindeutig mit der Mail-App verwandt

Dass Mimestream von einem ehemaligen Entwickler der Mail-App kommt, merkt man sofort beim Design, so folgt die App demselben Layout wie das Programm von Apple. Ganz links gibt es eine Liste mit allen Posteingängen und Labels. Wählt man einen Eintrag aus, werden die darin enthaltenen Nachrichten in der mittleren Spalte gezeigt. Klickt man eine davon an, öffnet sie sich in der rechten Spalte. Alternativ kann man eine Mail auch in einem eigenen Fenster durch einen Doppelklick aufrufen.

Alle Änderungen werden über die API, also die Entwickler-Schnittstelle, von Google synchronisiert. Dadurch ist es mitunter möglich, die bei Google festgelegten Signaturen zu verwenden oder Mails den selbst definierte Labels zuzuordnen. Außerdem kann schnell auf Einladungen vom Google Kalender reagiert werden. Ein Datenaustausch über das IMAP-Protokoll, wie es viele Konkurrenzprodukte machen, hätte den Funktionsumfang um einiges eingeschränkt.

Manche Features, die man sich von einer nativen Applikation erwarten würde, sind auch mit dabei. So gibt es diverse an die von Gmail und Apple Mail angelehnte Tastenkürzel und Wischgesten. Abgesehen davon bauten die Entwickler noch die Blockierung von Tracking-Pixeln und die Verwaltung von Aliases ein.

Mimestream: Preise und Verfügbarkeit

Mimestream ist kostenlos über die Webseite der App erhältlich.

