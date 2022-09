Home Apfelplausch Apples Großzügigkeit am iPad | die Grenzen des Wachstums | Ausblick auf 2023 – Apfelplausch 260

Apples Großzügigkeit am iPad | die Grenzen des Wachstums | Ausblick auf 2023 – Apfelplausch 260

Apple hat sich dann doch noch gerührt beim Stage Manager. Der wird am iPad nun an einigen weiteren Modellen unterstützt. Ist Apple dann also noch eingeknickt oder hat sich schlicht einigen Notwendigkeiten gebeugt? Eins der Themen der heutigen Sendung. Außerdem sprechen wir über die Zukunft und die Probleme der Gegenwart – willkommen zur Ausgabe 260 des Apfelplauschs.

Diese Sendung beginnen wir aber natürlich wie immer zuerst mit ein wenig Post von euch und einem kurzen Hands-On-Audio zur Apple Watch Ultra, bevor wir ins Geschehen einsteigen.

Apfelplausch hören

Der Stage Manager wird wieder Thema

Das war mehr oder weniger das Highlight von iPadOS 16. Doch groß war die Empörung: Nur auf ganz neuen Modellen sollte es ihn geben, hier bessert Apple nun nach – ein wenig.

Gibt es keine Oktober-Keynote?

Es war lange davon ausgegangen worden, dass Apple eine Art Oktober-Keynote abhalten würde, die könnte allerdings dann doch ausfallen. Wir sprechen über das, was wir dieses Jahr noch zu erwarten haben.

Was bringt das Apple-Jahr 2023?

Da könnte dann all das kommen, was eigentlich schon in diesem Herbst oder noch früher erscheinen sollte, es aber bis jetzt noch immer nicht auf den Markt geschafft hat, was zugegebenermaßen nicht alles auf das Konto von Apple geht.

Die Probleme der Woche

Die dürfen in diesen Zeiten natürlich auch nicht fehlen und da klemmt es an so einigen Ecken: Bei der Apple Watch etwa, bei den AirPods Pro, aber auch beim iPhone 14 und iOS 16. Damit darf ich euch wieder einmal viel Spaß beim Hören wünschen.

