Problem: iOS 16 macht Kinomodus für Final Cut Pro kaputt

iOS 16 hat ein Problem mit dem Kinomodus für Videos. Clips, die in diesem Modus aufgenommen werden, können nicht mehr in Final Cut Pro oder auch iMovie bearbeitet werden. Apple hat zu dem Fehler noch keine Stellung genommen.

Apple-Nutzer erleben aktuell ein neues Problem mit iOS 16. Es betrifft allerdings nur Nutzer, die den Kinomodus der Kamera nutzen. Dieser war mit dem iPhone 13 eingeführt worden und erhielt von Apple besondere Aufmerksamkeit.

Hierbei wird der Protagonist im Vordergrund gehalten und der Hintergrund verwischt. Apple hat diesen Modus unter iOS 16 aber offenbar kaputt gemacht.

Final Cut Pro und iMovie erkennen Clips im Kinomodus nicht mehr

Aufnahmen im Kinomodus können offenbar mit Final Cut Pro am Mac nicht mehr bearbeitet werden. Auch mit iMovie wird nur ein Fehler angezeigt, das berichten verschiedene Nutzer in Apples offiziellen Supportforen und auch in den sozialen Medien.

Der Hintergrund für dieses Problem ist nicht bekannt und eine befriedigende Lösung gibt es auch nicht. Allenfalls können Nutzer Clips am iPhone bearbeiten, bevor sie sie per AirDrop mit dem Mac teilen.

Es ist nicht zu erwarten, dass Apple iMovie und Final Cut Pro vor Erscheinen von macOS Ventura noch mit einem Update versorgen wird. macOS Ventura wird irgendwann im kommenden Monat erwartet.

Habt ihr dieses Problem auf euren iPhones und Macs auch beobachtet?

