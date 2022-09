Home Apple Mac Pro, MR-Brille, 15 Zoll-MacBook und mehr: 2023 wird ein volles Jahr für Apple

Apples Produkte neigen dazu, sich zu verspäten, das gilt sowohl für die bereits angekündigten Gadgets, als auch das, was in der Gerüchteküche diskutiert wird. Noch immer steht ein neuer Mac Pro aus, auch ein großer iMac mit Apple Silicon ist noch nicht vorgestellt worden. Dies und mehr wird allerdings im kommenden Jahr erwartet.

Apple wird in diesem Herbst wohl nicht mehr allzu viel vorstellen: Ein neues MacBook Pro und ein neues iPad Pro soll es geben, wie wir zuvor berichtet hatten, aber wohl nicht mehr in Form einer Präsentation per Keynote. Dafür sei das kommende Jahr reichlich vollgepackt, so Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

So wird ein neuer Mac Pro für 2023 erwartet, so Gurman. Der Redakteur von Bloomberg geht ferner von einem iMac mit M3-Chip aus. Ob es diesen im bekannten 24 Zoll-Format geben oder Apple auch wieder einen großen iMac einführen wird, muss abgewartet werden.

Die Brille und neue HomePods sollen kommen

Ferner stehe die MR-Brille „Apple Reality“ / „Apple Reality Pro“ auf der Agenda. Auch werde man wohl neue HomePods sehen, entsprechende Gerüchte machen tatsächlich schon länger die Runde, wie ihr hier bei uns lesen könnt. Gurman brachte in diesem Zusammenhang auch erneut die HomePods mit Kamera und Display ins Spiel.

Ferner könnte Apple auch ein neues, großes MacBook Air vorstellen. Hier steht ein 15 Zoll-Modell im Raum, das möglicherweise in die MacBook Air-Linie einsortiert wird.

Auch mit einem deutlich größeren iPad sei im kommenden Jahr noch zu rechnen.

Auf welches neue Produkt freut ihr euch am meisten?

