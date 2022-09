Home Betriebssystem iPadOS 16: Beta bringt Wende beim Stage Manager

Apple hat mit der jüngsten neuen Beta von iPadOS 16.1 eine bemerkenswerte Änderung eingeführt. Der Stage Manager ist ab sofort nicht mehr auf iPads mit dem M1-Chip beschränkt. Dieser Umstand hatte seit Vorstellung von iPadOS 16 auf der WWDC 2022 großen Unmut ausgelöst.

Apple hat mit der jüngsten Beta von iPadOS 16.1 eine höchst interessante Kehrtwende eingeläutet. Der Stage Manager kann in dieser Version auch auf iPads genutzt werden, denen der M1-Chip fehlt.

Alle aktuellen Modelle bekommen das Feature dann allerdings doch nicht. Der Stage Manager wird auf allen iPad Pro-Modellen ab 2018 und später freigeschaltet, wie Engadget berichtet hatte.

Eine andere Funktion wird entfernt

Was Apple letztendlich zum Umdenken gebracht hat, ist nicht völlig klar, vielleicht war es die Erkenntnis, dass die zuvor geplanten Einschränkungen doch allzu sehr viel Unverständnis bei den Nutzern von iPad Pro-Modellen mit A12X- und A12Z-Chips auslösen würde.

Dafür fehlt nun eine andere Funktion: Die Möglichkeit, den Stage Manager auf einem externen Display anzuzeigen, ist weg – und zwar bei allen iPads, ausnahmslos – auch mit M1-Chip.

Diese Funktion soll dann im Rahmen eines Software-Updates zurückkehren – later this year.

Was nun hierfür wiederum der Auslöser war, ist unklar. Unklar ist auch, wann dieses besagte Software-Update erscheinen soll. iPadOS 16 wird jedenfalls kommenden Monat erwartet, wie es sich gehört, ohne alle zunächst in Aussicht gestellten Funktionen.

